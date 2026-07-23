Elliot Anderson resmen Manchester City oyuncusu oldu. 23 yaşındaki orta saha, yaklaşık 135 milyon euro karşılığında Nottingham Forest’tan transfer oldu ve Etihad Stadyumu’nda 2031 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Transfer bir süredir gündemdeydi, ancak artık resmen tamamlandı. Anderson, son haftalarda İngiltere ile Dünya Kupası’nda görev yaptı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Artık odağını tamamen Manchester City’deki yeni maceraya çevirebilir.

Anderson, kulüp kanallarına yaptığı açıklamada, “Manchester City dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve sahip oldukları kadro muhteşem. Her mevkide çok büyük kaliteye sahipler. Beni istediklerini duyar duymaz bu transferi gerçekleştirmeye kararlıydım. Bir futbolcu olarak kendinizi en üst seviyede test etmek istersiniz. City’de bu fırsatı elde ediyorum” dedi.

“Dışarıdan baktığınızda City’nin oyuncularına iyi bakan ve kendinizden en iyi verimi almanız için mükemmel ortamı sunan bir kulüp olduğunu görüyorsunuz. Kulübün elde ettiği başarılar ve son on ila on beş yılda oynadıkları futbol olağanüstü. Bunun bir parçası olma fırsatını yakalamak benim için bir ayrıcalık.”

“Tatilimin ardından takımda kendime yer açmak için savaşmaya kararlıyım. Burası kupalar kazanmak ve futbolun mutlak zirvesinde yer almak için inşa edilmiş bir kulüp. Bu her futbolcunun ilgisini çeker. Bana bu fırsat verildiği için son derece mutluyum ve Manchester City’nin bana duyduğu güvenin karşılığını vermekte kararlıyım” diyerek sözlerini tamamladı Anderson.

Futbol Direktörü Hugo Viana da doğal olarak İngiliz oyuncunun gelişinden memnun. “Elliot şu anda dünya futbolundaki en büyük genç orta saha yeteneklerinden biri. Enerji getiriyor, muazzam bir çalışma disiplini var ve olağanüstü iyi bir pas yeteneğine sahip. Son yıllardaki gelişimi etkileyici oldu ve bu da mümkün olan en iyi oyuncu olma hırsını ortaya koyuyor.”

Anderson, doğrudan Manchester City tarihinin en pahalı transferi oldu. Jack Grealish, 117,5 milyonluk transferinin ardından 2022’den bu yana bu unvanı elinde tutuyordu. Anderson’ın gelişi, Tijjani Reijnders için kötü haber olabilir, ancak yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın planlarının ne olduğu henüz belirsizliğini koruyor.