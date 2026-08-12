Türk kulübü Fenerbahçe, yerel kupaları yeniden kazanma arayışı çerçevesinde, İtalyan ekibi Napoli'den gelen Belçikalı forvet Romelu Lukaku ile anlaştığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, transferin mali detaylarını açıklamadı; ancak transfer piyasasında uzmanlaşmış Fransız "Foot Mercato" ağı da dahil olmak üzere basın raporları, transferin değerinin yalnızca yaklaşık 6 milyon avro olduğunu ve anlaşmaya bağlı teşvik ve bonuslar aracılığıyla bu meblağın artabileceğini öne çıkardı.

33 yaşındaki Lukaku, Napoli formasıyla geçirdiği ve İtalya Ligi şampiyonluğunu kazandığı iki sezonun ardından takımdan kesin olarak ayrılarak, Fenerbahçe kapısından Türk Ligi'nde yeni bir tecrübeye adım atıyor.

Lukaku, Fenerbahçe'nin dev projesinde yeni bir parça

Belçikalı forvetle yapılan anlaşma, Türk kulübünün yaz transfer döneminde çok sayıda göze çarpan transferi tamamlamasının ardından, kupalar için güçlü şekilde rekabet edebilecek güçlü bir takım kurma hamleleri çerçevesinde geliyor.

Fenerbahçe bu yaz Mason Greenwood, Nathan Aké ve Lukaku ile forvet mevkisi için rekabet eden Vedat Muriqi gibi parlak isimleri kadrosuna kattı. Bunların yanı sıra takımda halihazırda bulunan yıldızlar da yer alıyor; en başta Marco Asensio, Sıddık Şeref, Kerem Aktürkoğlu, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Fred ve Talisca.

Takımın takviyeleri hücum hattıyla sınırlı kalmadı; Fenerbahçe savunmasını Milan Škriniar, Nélson Semedo ve Diego Carlos ile güçlendirirken, kaleci Ederson da büyük tecrübesi sayesinde direkler arasında güçlü bir katkı sunuyor.

Galatasaray'la rekabet için büyük hedef

Fenerbahçe, geçen sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlamasının ardından, bu transferlerin kendisine Türk futbolundaki güç dengelerini değiştirme imkânı vermesini umuyor.

Lukaku'nun bu çok sayıdaki göze çarpan isimle birlikte gelmesiyle Fenerbahçe, rakiplerine açık bir mesaj gönderiyor: Yeni sezona yıldızlarla dolu bir kadroyla ve sadece rekabet etmenin ötesinde, kupaları geri kazanma ve Türk futbol sahnesinin zirvesine oturma hedefleriyle hazırlanıyor.