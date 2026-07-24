Resmen açıklandı: Klopp, Almanya’nın yeni teknik direktörü. Ancak uyardı: "Kişisel saldırılar olursa giderim"

Almanya, Jurgen Klopp'u resmen açıkladı: 2030 Dünya Kupası'na kadar milli takım teknik direktörü olacak. Turnuva İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek.





“Bu, kariyerimin, hayatımın, profesyonel hayatımın ideal zirvesini temsil ediyor. Tüm enerjimi bu göreve adayacağım”, dedi deneyimli teknik adam basın toplantısında. Ardından mesajını net verdi: “Bu büyük bir onur ve bunun için çok iyi para alacağım ama bir gün artık beni istemediğinizi söylerseniz, tazminat istemeden giderim. Federasyon ‘böyle devam etmek istemiyoruz’ derse, yine giderim. Kötü davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız, o durumda da giderim.”

Liverpool'un eski teknik direktörü daha sonra herkesten, medya dahil, destek istedi: “Çıkacağımız bu yolda sizin desteğinize de ihtiyacımız olacak: Gelecekte olayların aktarılış biçiminde daha fazla doğruluk olması ve çok hızlı yargılardan kaçınılması önemli olur.”