Resmen açıklandı: Jürgen Klopp, 2030 Dünya Kupası'na kadar Almanya'nın teknik direktörü

Almanya Futbol Federasyonu bugün cuma günü, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandığını açıkladı. Klopp, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından görevinden ayrılan Julian Nagelsmann'ın yerine görevine başlayacak.

Alman Federasyonu resmi açıklamasında, 59 yaşındaki Klopp'un 2030 Dünya Kupası sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını ve görevine gelecek 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Klopp, federasyonun genel kurul konseyinin atamasını onaylamasının ardından Alman Milli Takımı'nın başına geçmek için yeşil ışığı almıştı; bu, resmi açıklamadan önceki son adımdı.

Klopp, 2024'te Liverpool'dan ayrıldığından bu yana birçok teknik direktörlük teklifini reddetti; ardından kariyerinde ilk kez milli takımlar kapısından teknik direktörlük koltuğuna geri döndü.

Nagelsmann'ın ayrılığı, Alman Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turundan elenmesinin ardından geldi. Almanya, Paraguay ile berabere biten maçın ardından penaltı atışlarında (5-4) kaybederek elendi; bu eleme, federasyonun turnuva öncesinde belirlediği hedeflerin çok uzağında görüldü.

Nagelsmann, Eylül 2023'te Hansi Flick'in yerine Almanya Milli Takımı'nın başına geçmişti; 2028 yılına kadar geçerli olan sözleşmesi daha sonra federasyonla karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Guardiola'nın adamı Klopp'un yardımcı ekibinde

Klopp'un yardımcı teknik ekibinde Peter Krawietz, Pepijn Lijnders ve Sven Bender yer alacak.

Krawietz ve Lijnders, uzun yıllar boyunca Klopp'un en yakın yardımcıları arasında yer aldı ve onunla Liverpool'da birçok başarıya imza attı; bunların en önemlileri 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2020'de Premier Lig şampiyonlukları oldu.

Hollandalı Lijnders (43 yaşında) son dönemde Manchester City'de İspanyol Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörü olarak görev yapıyordu; Krawietz (54 yaşında) ise "Red Bull" grubundan Alman Federasyonu'na katılıyor. Krawietz daha önce Klopp ile Mainz ve Borussia Dortmund'da da birlikte çalışmıştı.

Sven Bender (37 yaşında), Borussia Dortmund ve Unterhaching'deki teknik direktörlük deneyimlerinin ardından Alman Federasyonu'na geri dönüyor. Bender ayrıca 2022 ile 2024 yılları arasında Almanya 16 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı milli takımlarında yardımcı antrenörlük yapmış, oyunculuk döneminde ise A Milli Takım ile yedi maçta forma giymişti.

Klopp: Milli takım bizi her şeyden çok birleştiriyor

Klopp, sözleşmeyi imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Milli takım, Almanları hiçbir şeyin yapamayacağı kadar birleştirebiliyor ve bu görevi benim için son derece özel kılan da bu."

Şöyle devam etti: "Red Bull ile geçirdiğim son bir buçuk yılda yaşadığım ve öğrendiğim her şey için minnettarım; ayrıca bu anlaşmayı mümkün kılan işbirliği ve açıklık ruhu için de onlara teşekkür ediyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi Alman futbolundaki bu özel görevi dört gözle bekliyorum. Birbiri için savaşan, futbolun keyfini çıkaran ve Alman taraftarların tam bir inançla etrafında toplanmasını hak eden bir takım kurmak için birlikte alçakgönüllülük ve sabırla çalışacağız."

Alman Federasyonu: Tereddütsüz ilk tercihimizdi

Alman Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ise Klopp'un baştan beri bir numaralı aday olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Jürgen Klopp; tutkuyu, güvenilirliği ve başkalarına ilham verme yeteneğini temsil ediyor. Bu nedenle Julian Nagelsmann'ın istifasının ardından tereddütsüz ilk tercihimizdi."

Şöyle ekledi: "Bu anlaşmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese, başta yapıcı müzakereleri ve işbirlikçi ruhu için Oliver Mintzlaff'a ve büyük desteği için Aki Watzke'ye teşekkür ediyorum."

Federasyon Başkan Birinci Yardımcısı Hans-Joachim Watzke ise şunları söyledi: "Jürgen benim için dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri; oyuncularını geliştiriyor, insanları yönetmeyi ve birleştirmeyi çok iyi biliyor. İşte Alman Milli Takımı'nın da tam olarak ihtiyacı olan bu."

Alman Federasyonu'nun sportif direktörü Rudi Völler de şu ifadeleri kullandı: "Jürgen Klopp uzun yıllar boyunca genç oyuncuları geliştirme ve baskı altında sonuç alma yeteneğini kanıtladı. Ayrıca oyuncuları ve taraftarları motive edebilecek liderlik vasıflarına sahip bir kişiliğe sahip. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Alman futbolunun en önemli teknik direktörlerinden biri

Klopp, modern Alman futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Borussia Dortmund ile büyük başarılara imza atan Klopp, takımı 2011 ve 2012 yıllarında Almanya Ligi şampiyonluğuna, 2012'de de Almanya Kupası'na taşımıştı.

Alman teknik direktör, İngiliz ekibi Liverpool ile de özel bir dönem yaşattı; takımı 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına ulaştırdı, ardından 2020'de Premier Lig zirvesine geri döndürerek 30 yıllık bir bekleyişi sona erdirdi.

Klopp, Almanya Milli Takımı ile ilk uluslararası kamp dönemini eylül sonu ve ekim başında yaşayacak; bu dönemde 4 uluslararası maça çıkacak. Kamp, 24 Eylül'de Amsterdam'da Hollanda ile oynanacak maçla başlayacak, ardından 27 Eylül'de Augsburg'da Yunanistan Milli Takımı'nı konuk edecek, 1 Ekim'de Münih'te Sırbistan ile karşılaşacak ve 4 Ekim'de Selanik'te Yunanistan ile oynayacağı maçla tamamlanacak.

Alman Federasyonu, Klopp'un milli takımı yeniden inşa etme ve uluslararası arenadaki konumunu geri kazandırma projesini yönetmesini, başta 2030 Dünya Kupası olmak üzere gelecekteki müsabakalara hazırlanmasını umut ediyor.