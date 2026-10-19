Mısır Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Disiplin Kurulu'nun, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Milli Takım Direktörü İbrahim Hassan ve futbolcu Mustafa Ziko'ya verilen cezalara ilişkin kararlarını tebellüğ etti. Kararlar, Hassan ikilisinden her birinin 3'er maç cezalandırılmasını içerirken, Ziko'nun ise 5 maç men edilmesine karar verildi.

Mısır Futbol Federasyonu resmi bir açıklamasında, her bir durumun hukuki konumunu incelemek ve değerlendirmek amacıyla, Uluslararası Federasyon Disiplin Kurulu'na kararlarını verirken dayandığı ayrıntılı gerekçeleri ve dayanakları edinmek için resmi bir talepte bulunduğunu doğruladı.

Mısır Federasyonu bu adımla, teknik direktör, milli takım direktörü ve futbolcu Mustafa Ziko hakkında verilen kararları değiştirme girişiminde, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak temyiz işlemlerine başlamak amacıyla, verilen cezalarla başa çıkmak için uygun hukuki yolu belirlemeyi hedefliyor.

Üçlüye verilen ceza, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Mısır'ın Arjantin'e 3-2 mağlup olmasıyla sonuçlanan maçın olaylarının ardından yapılan ve FIFA ile hakemlerin Arjantin'e yardım etmekle suçlandığı açıklamalar nedeniyle geldi.

Bu cezaya dayanarak üçlü, önümüzdeki kasım ayında 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynanacak iki Malavi maçında forma giyemeyecek. Ayrıca ikiz kardeşler, önümüzdeki mart 2027'de Mısır Milli Takımı'nın Angola'ya karşı oynayacağı ilk maçta da yer alamayacak.

Ziko'nun Mısır Milli Takımı'ndan yokluğu ise önümüzdeki haziran ayına kadar devam edecek; bu da onun 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinden kalan 4 maçtan ve buna ek olarak bir maçtan daha yoksun kalması anlamına geliyor.







