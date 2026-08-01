Son yıllardaki yatırım politikasına aykırı düşen sürpriz bir hamleyle Chelsea, deneyimli İngiliz forvet Danny Welbeck'i Brighton'dan iki sezonluğuna kadrosuna kattığını, yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun isteği doğrultusunda resmen açıkladı.

Resmi açıklama, Londra ekibinin bugün cumartesi günü yayımladığı basın bülteni aracılığıyla geldi. Bültende şu ifadelere yer verildi: "Chelsea, Premier Lig kulüplerinden Brighton and Hove Albion'dan Danny Welbeck'i kadrosuna kattığını duyurmaktan memnuniyet duyar." Bu hamle, 35 yaşındaki oyuncunun büyük kulüplerin saflarına dönüşünü temsil ediyor.

Bu transfer, Real Madrid'deki hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından bu yaz Stamford Bridge'de görevi devralan ve Premier Lig'deki ilk deneyimini yaşayan Xabi Alonso'nun talebini karşılamak için gerçekleşti. İspanyol teknik direktör, İngiliz futbolunun baskısına alışkın deneyimli bir oyuncunun kadroya katılması konusunda ısrarcı oldu.

Welbeck, Premier Lig'de zengin bir geçmişe sahip. Daha önce Manchester United ve Arsenal formalarını giyen oyuncu, geçen sezon Brighton'da tüm kulvarlardaki 40 maçta 14 gol atıp 2 asist yaparak paha biçilmez bir unsur haline gelmişti.

Transfer, Chelsea açısından büyük bir risk taşımadı; zira oyuncunun Brighton ile olan sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar yalnızca bir yılı kalmıştı. Bu durum, iki sezonu kapsayan transferin her iki taraf için de uygun şartlarda tamamlanmasını kolaylaştırdı.

Bu hamle, son yıllarda genç oyuncuları kadroya katmaya dayanan Chelsea stratejisinde dikkate değer bir dönüşümü temsil ediyor. Ancak Xabi Alonso'ya transferlerde geniş yetkiler verilmesi, kulübe katılırken öne sürdüğü temel şartlardan biriydi; özellikle de Morgan Rogers'ın 138 milyon euro karşılığında kadroya katılmasıyla temsil edilen değerli bir hoş geldin hediyesini aldıktan sonra.

Bu transfer, kariyeri boyunca yalnızca Birleşik Krallık'ta forma giyen Welbeck'e futbol kariyerini kendi ülkesinde sürdürme imkânı tanıyor. Oyuncu, bu son büyük meydan okumada deneyim ve yeterliliğin yaşla sınırlı olmadığını kanıtlamayı amaçlıyor.