Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid ile oynanacak El Clásico öncesinde yeni bir darbe aldı. Katalan kulübü, Dani Olmo'nun sol adduktor kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Barcelona, bugün çarşamba günü X hesabından yaptığı resmi açıklamada, Olmo'nun geçirdiği tıbbi muayenelerin, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı sırasında bir rakibiyle girdiği mücadele sonucunda sol adduktor kasında sakatlık yaşadığını doğruladığını belirtti.









Bu sakatlıkla birlikte, Olmo'nun önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında oynanacak Real Madrid maçında forma giyemeyeceği kesinleşti. Bu durum, beklenen karşılaşma öncesinde Flick'in planları için yeni bir darbe oldu.

Barcelona, salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Paris Saint-Germain'e 4-2 yenilmişti. Maçta Olmo 27. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmış, yerine Fermín López oyuna girmişti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

İspanyol "As" gazetesi, resmi açıklama yayımlanmadan önce, Olmo'nun Parc des Princes stadından endişe yaratan bir şekilde kalçasını tutarak ayrıldığını, kendisini haftalarca sahalardan uzak tutabilecek bir kas yırtığı yaşamış olabileceğine dair endişelerin bulunduğunu belirtmişti.

Resmi açıklama ise oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Bu durum, Barcelona'nın maçların yoğun olduğu bir dönemde orta saha ve hücum hattındaki önemli seçeneklerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor.

Real Madrid maçı öncesinde Flick'e üçüncü darbe

Olmo'nun sakatlığı, Barcelona'nın kadrosunda fiziksel sorunlar yaşadığı bir dönemde geldi. Daha önce Jules Koundé ve Eric García, İspanya Ligi'ndeki geçtiğimiz Real Betis maçı sırasında sakatlanmıştı.

Flick, El Clásico öncesinde yeni bir meydan okumayla karşı karşıya. Bir yandan eksikliklerle başa çıkması, diğer yandan Paris Saint-Germain karşısında alınan Avrupa yenilgisinin ardından dengeyi yeniden kurmaya çalışması gerekiyor. Takım, La Liga'da zirve yarışında büyük önem taşıyabilecek bir maçta ezeli rakibi Real Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor.