Atletico Madrid, yaz transfer döneminde Portekizli Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı başaramamasının ardından orta sahasını güçlendirmek için Paris Saint-Germain oyuncularından biriyle resmi olarak anlaştığını açıkladı.

Silva'nın Atleti'ye katılacağı iddia edilmişti ancak oyuncu, Manchester City'deki serüveninin sona ermesinin ardından Real Madrid'e gitmeye karar verdi. Bu durum "Rojiblancos"u aynı özelliklere sahip başka bir alternatif aramaya yöneltti.

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Madrid ekibi resmi internet sitesi üzerinden, Paris Saint-Germain oyuncusu Güney Koreli Lee Kang-in ile 2031 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kang-in ile yapılan anlaşma, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin isteği doğrultusunda gerçekleşti. Basın haberleri, transferin kulüp kasasına 35 milyon euroya mal olduğunu belirtiyor.

Atleti, Güney Koreli oyuncunun forma giyeceği üçüncü İspanyol kulübü olacak. Oyuncu, 2023 yazında PSG'ye transfer olmadan önce Valencia ve Real Mallorca formalarını giymişti.