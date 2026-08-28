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Khaled Mahmoud

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Resmen açıklandı: Aston Villa, Jackson'ı uzun süreli sözleşmeyle kadrosuna kattı

N. Jackson
Chelsea
Aston Villa
Premier Lig
Senegal
İngiltere

Unai Emery istediğini elde etti

Aston Villa kulübü, hücum hattını uzun vadeli bir sözleşmeyle güçlendirmek amacıyla Senegalli milli forvet Nicolas Jackson'ı Chelsea'den kadrosuna katma işlemlerini resmen tamamladı.

Geçtiğimiz salı günü "The Athletic" gazetesi, iki kulübün transfer konusunda 65 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardığını ve Aston Villa'nın Senegalli forvetin transferini sonuçlandırmak için peşin olarak 47,5 milyon sterlin ödeyeceğini ortaya çıkarmıştı.

Jackson, "Villa Park"ta beş yıl sürecek bir sözleşmeye imza attı; sözleşme, kontratın bir yıl daha uzatılmasına imkân tanıyan bir madde içeriyor. Genç ve umut vadeden forvet, bu transfer döneminde Chelsea'den Aston Villa'ya geçen ikinci oyuncu oldu. Kendisinden önce Alejandro Garnacho, belirli şartlara bağlı bir satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katılmıştı; ters yönde ise Morgan Rogers hareket ederek 117 milyon sterline ulaşan rekor bir transferle Chelsea'ye katıldı.

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Aston Villa
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25 yaşındaki oyuncu, uzun süredir Aston Villa yönetiminin peşinde olduğu bir hedefti; kendisi, takıma katılması için büyük bir istek gösteren İspanyol teknik direktör Unai Emery'nin en beğendiği oyuncular arasında yer alıyor.

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Jackson, geçen sezonu Alman kulübü Bayern Münih'te kiralık olarak geçirmiş ve ligde 8 gol kaydederek takımın Bundesliga şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında Chelsea'nin oyuncuyu yeniden kadroya dahil etme isteğine ve nitekim Chelsea'nin hazırlık döneminde forma giymesine işaret eden haberlere rağmen, "Stamford Bridge" kalesinden ayrıldı ve Liam Delap'ın Nottingham Forest'a transferinin ardından bu yaz Chelsea'den ayrılan ikinci forvet oldu.

Hatırlatmak gerekirse, Jackson 2023 yılında İspanyol ekibi Villarreal'den 32 milyon sterlin karşılığında Batı Londra kulübüne katılırken sekiz yıllık bir sözleşmeye imza atmış ve Chelsea ile çeşitli kulvarlarda 81 maça çıkarak bu maçlarda 30 gol kaydetmişti.

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