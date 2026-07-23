Arsenal, bugün perşembe günü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmek amacıyla Belçika ekibi Club Brugge'den Yunan milli kanat oyuncusu Christos Tzolis ile uzun süreli bir sözleşme imzalayarak transferi resmen açıkladı.

24 yaşındaki oyuncu, Club Brugge'de yaşadığı başarılı bir deneyimin ardından Emirates Stadyumu'na geliyor. Bu süreçte çeşitli kulvarlarda 108 maça çıkan Tzolis, 43 gol kaydetti ve 45 asist yaparak Belçika ekibinin öne çıkan yıldızlarından biri hâline geldi.

Tzolis, yaz transfer döneminde Türkiye ekibi Beşiktaş'a katılan Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın ayrılığını telafi etmek üzere Arsenal'e katılıyor.

Arsenal'in açıklamasına göre Tzolis, Premier Lig şampiyonuyla 17 numaralı formayı giyecek. Oyuncu, yeni sezon hazırlıkları için takım antrenmanlarına şimdiden katıldı; transferin ise nihai düzenleyici işlemlerin tamamlanmasına bağlı olduğu belirtildi.

Arsenal transferin detaylarını açıklamadı, ancak İngiliz gazetesi "The Sun", oyuncunun 35 milyon sterlin karşılığında 2031'e kadar uzanan bir sözleşmeye imza attığını ortaya koydu.

Tzolis kimdir?

Tzolis, profesyonel kariyerine PAOK Selanik'te başladı. Altyapı takımında 27 maçta 20 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti ve 2020 yılında A takıma yükseltildi. Ardından turnuvada dört maçta beş gol atarak kulübün 2021'de Yunanistan Kupası'nı kazanmasına katkı sağladı.

Daha sonra İngiliz ekibi Norwich City'ye transfer olan Tzolis, Lig Kupası'nda Bournemouth karşısındaki ilk maçında iki gol atıp iki asist yaparak izini hızla bıraktı. Bunun ardından, seviyesini geliştirmesine katkı sağlayan Hollanda ekibi Twente ve Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta iki kiralık dönem geçirdi.

2024 yazında Club Brugge'e katılan Tzolis, takımda kendini vazgeçilmez bir unsur olarak kabul ettirdi ve ekibi 2025'te Belçika Kupası'nı kazanmaya taşıdı; ardından 2025-2026 sezonunda Belçika Ligi şampiyonluğunun kazanılmasına katkıda bulundu.

Ayrıca hem yerel hem de Avrupa arenasında üstün performanslar sergilemeyi sürdürerek üst üste iki sezon boyunca Belçika Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Uluslararası düzeyde ise Tzolis, Yunanistan'ın çeşitli alt yaş kategorisi milli takımlarını temsil etti. A milli takımdaki ilk maçına Ekim 2020'de çıktı ve bugüne kadar 34 milli maça ulaştı.

Berta transferi övdü

Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta ise transferin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tzolis'in sol kanatta ve hücum hattının çeşitli mevkilerinde oynayabilen, çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğunu, yüksek bitiricilik yeteneklerine ve dar alanlarda büyük bir maharete sahip olduğunu vurguladı.

Berta, oyuncunun son üç sezonda gol atma ve gol üretme konusunda dikkat çekici rakamlar ortaya koyduğunu, takımın teknik kalitesini yükselteceğini ve soyunma odasına heyecan ile güçlü bir zihinsel kişilik katacağını sözlerine ekledi.