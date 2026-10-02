4 sezonluk aranın ardından Arap Kulüpler Kupası yeniden gündeme geliyor. Arap Futbol Birliği yönetim kurulu, 2026-2027 spor sezonu müsabaka programını onaylayarak, son kez 2023 yılında düzenlenen ve o günden bu yana ara verilen turnuvanın yeniden organize edilmesine karar verdi.

Karar, dün perşembe günü Cidde'de Arap Futbol Birliği Başkanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal başkanlığında gerçekleştirilen Arap Futbol Birliği'nin 81. yönetim kurulu toplantısında alındı.

Arap Futbol Birliği, resmi açıklamasında, Arap Kulüpler Kupası'nın gelecek sezonki edisyonunun 21 Temmuz - 8 Ağustos 2027 tarihleri arasında düzenleneceğini duyururken, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeyi henüz açıklamadı.

Çeşitli raporlar, Arap Futbol Birliği ile Mısır tarafı arasında, turnuvanın gelecek edisyonuna Mısır'ın ev sahipliği yapma olasılığına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü, dosyanın sonuçlanması ve ev sahibi ülkenin resmen açıklanmasının beklendiğini belirtiyor.









Arap Kulüpler Kupası'nın son edisyonunun şampiyonluğunu 2023 yılında Suudi ekibi Al-Nassr, final maçında yurttaşı Al-Hilal'i 2-1 mağlup ederek kazanmıştı.

Son edisyona katılan Zamalek ise grubunda 4 puanla üçüncü sırada yer alarak turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

Turnuvanın geri dönüşü, Arap Futbol Birliği'nin milli takımlar ve kulüpler müsabakalarını içeren yeni sezon müsabaka programı kapsamında gerçekleşiyor.











