Mısır ekibi Ahly, Barcelona ile Joan Gamper Kupası kapsamında bir hazırlık maçında karşı karşıya gelme konusunda anlaştığını açıkladı.

Ahly, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir açıklamayla, önümüzdeki 19 Ağustos'ta Spotify Camp Nou Stadı'nda hazırlık maçının oynanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşma, Ahly Futbol Şirketi'nin Ahmed Hüsam Avad ve Neyra Ali'den oluşan resmi bir heyetinin, maçla ilgili son rötuşları yapmak amacıyla İspanya'ya gerçekleştirdiği kısa bir ziyaretin ardından geldi.

Ahly, bu adımın futbol şirketinin kulübün küresel varlığını güçlendirme ve Avrupa'nın en büyük kulüpleri ile spor kurumlarıyla iş birliği için yeni ufuklar açma çabaları çerçevesinde geldiğini açıkladı.

Bu adım, Barcelona'nın Ahly'den yaptığı transferin ardından geldi; İspanyol ekibi, genç forvet Hamza Abdülkerim'i geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak aldıktan sonra bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

Joan Gamper Kupası, Barcelona'nın yeni sezon başlamadan önce ilk takımını taraftarlarına tanıttığı yıllık etkinlik olarak kabul ediliyor.

Turnuva, ilk kez 1966 yılında 4 takımın katılımıyla düzenlendi; ardından sistem 1997 sezonundan itibaren iki takıma çevrildi.

Ahly'nin, Joan Gamper Kupası unvanı için Barcelona ile karşılaşmak üzere seçilen ilk Arap ve Afrika takımı olacağını belirtmek gerekir; zira daha önceki katılımcılar Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika kulüplerinin dışına çıkmamıştı.