Sürpriz karar

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Suudi Arabistan Roshn Ligi Birliği, ligde 3 maçın ertelendiğini açıkladı; bunların en önemlisi Al Ahli ile Al Nassr arasında oynanacak merakla beklenen klasik karşılaşmaydı.

Al Nassr'ın, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında yarından sonra perşembe günü Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda Al Ahli'ye konuk olması planlanıyordu.

Ancak Suudi Profesyonel Lig Birliği, bugün salı günü resmi bir bildiri yayımlayarak mevcut koşullar nedeniyle bu maçın ve ayrıca iki maçın daha ertelendiğini duyurdu.

Resmi bildiride şu ifadeler yer aldı: "Suudi Profesyonel Lig Birliği, lojistik gerekçelerle ve maçlar arasındaki asgari dinlenme sürelerini de göz önünde bulundurarak, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasındaki üç maçın tarihlerinin değiştirilmesine karar verdi."

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Bildiride şöyle devam edildi: "Bu değişiklik uyarınca Al Riyadh-Al Hilal ve Al Ittihad-Al Shabab maçları 19 Aralık 2026 cumartesi günü, Al Ahli-Al Nassr maçı ise 6 Mart 2027 cumartesi günü oynanacak."

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Bildiride ayrıca, "Dokuzuncu haftanın diğer maçları, onaylanmış tarihlerinde değişiklik olmaksızın oynanmaya devam edecek." denildi.

Bildiride şu ifadelere de yer verildi: "Birlik, yeni tarihleri belirlerken maçlar arasındaki asgari dinlenme sürelerinin yanı sıra maçların oynanmasıyla ilgili operasyonel ve organizasyonel gereklilikleri de dikkate aldı."

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Bildiri şöyle tamamlandı: "Bu değişiklikler, maçların oynanması için gerekli olan takımların lojistik düzenlemelerine ilişkin çeşitli hususları göz önünde bulundurarak müsabaka takviminin yönetilmesine yönelik onaylanmış organizasyonel prosedürler kapsamında gerçekleştirilmiştir."

Basında çıkan haberler, Al Nassr kafilesinin şu ana kadar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ayrılmamış olması nedeniyle klasik karşılaşmanın ertelenebileceğini ortaya koymuştu.

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Haberlerde, Al Nassr'ın maçın ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenmeyi beklediği, maçın ertelenmemesi durumunda ise Suudi Arabistan Krallığı'nda yaşanan son olaylar nedeniyle hava yoluyla seyahatin güçleşmesi sebebiyle Cidde'ye kara yoluyla gitmek zorunda kalacağı belirtilmiş, ardından maç resmi olarak ertelenmişti.







