Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'na katılan takım sayısının bir sonraki edisyon olan 2027'den itibaren artırılacağını açıkladı.

Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Afrika Uluslar Kupası, 19 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Motsepe, bugün çarşamba günü Güney Afrika'da düzenlediği basın toplantısında, Afrika Konfederasyonu'nun Afrika Uluslar Kupası'na katılan takım sayısını 24'ten 28'e çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

Afrika turnuvası son 4 edisyonda 24 takımın katılımıyla düzenlenmişti; bu düzenleme, Mısır'da gerçekleştirilen 2019 turnuvasıyla başlamıştı. Afrika Konfederasyonu ardından bir sonraki edisyondan itibaren 4 yeni takım eklemeye karar verdi.

Motsepe, bu adımın daha fazla sayıda takıma Afrika turnuvasında yer alma fırsatı vermeyi amaçladığını ekleyerek, CAF'ın her zaman turnuvalarının gücünü pekiştirmek ve rekabet düzeyini yükseltmek için çalıştığını vurguladı.

Afrika Uluslar Kupası'nın bir kez daha 2028 yılında düzenleneceği, ardından ise her 4 yılda bir organize edileceği belirtiliyor.