Suudi Profesyonel Lig Birliği, Roshn Ligi müsabakalarının güncellenmiş takvimini resmen onayladığını duyurdu ve 26 Kasım 2026 ile 30 Ocak 2027 tarihleri arasında oynanacak olan on üçüncü haftadan yirmi birinci haftaya kadar olan maçların tarihlerini açıkladı. Ayrıca taraftarların merakla beklediği bazı ertelenmiş karşılaşmaların tarihleri de netleştirildi.

Açıklama, önümüzdeki haftalarda oynanacak bir dizi büyük maç için net tarihler belirledi. Bunların başında Al Ahli ile Al Nassr arasındaki klasiko, Al Hilal ile Al Riyadh ve Al Ittihad ile Al Shabab karşılaşmaları geliyor. Bunlara ek olarak Al Ittihad ile Al Ahli arasındaki Cidde derbisi ve önümüzdeki 1 Ocak'ta oynanacak Al Hilal ile Al Nassr zirvesi de yer alıyor.

Al Ahli ile Al Nassr klasikosu: tarih 20 Kasım

Birlik, dokuzuncu haftadan ertelenen Al Ahli ile Al Nassr karşılaşmasının bu ayın 20'si Cuma günü oynanmasına karar verdi. Böylece taraftarlar, iki takım için de karşılaşmanın taşıdığı önem ve üst sıralar için verdikleri mücadele göz önüne alındığında, 12 gün sonra sezonun en dikkat çekici maçlarından biriyle buluşacak.

Al Ittihad ile Al Ahli: Cidde derbisi yaklaşıyor

Suudi futbol taraftarları, açıklanan tarihlere göre 32 gün sonra oynanacak olan Al Ittihad ile Al Ahli arasındaki Cidde derbisini bekliyor. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki tarihî rekabetin niteliği ve sonucunun sezonun gidişatına etkisi nedeniyle her iki takım için de özel bir önem taşıyor.

Al Hilal ile Al Ittihad aralık ayında iki sınavla karşı karşıya

Birlik, dokuzuncu haftadan ertelenen Al Riyadh ile Al Hilal ve Al Ittihad ile Al Shabab karşılaşmaları için önümüzdeki 21 Aralık Pazartesi gününü belirledi. Böylece bu dört takım, lig müsabakalarının ilerlemesiyle puan toplamanın öneminin arttığı bir dönemde, revize edilmiş programa göre maçlarını tamamlamaya dönecek.

Riyad derbisi: Al Hilal ile Al Nassr 1 Ocak'ta

On yedinci hafta müsabakaları kapsamındaki Al Hilal ile Al Nassr zirvesinin ise 1 Ocak 2027 Cuma günü Al Awwal Park Stadı'nda oynanmasına karar verildi. Böylece taraftarlar, yılın başlangıcında iki ezeli rakip arasında, sezonun ikinci yarısının en dikkat çekici duraklarından birinde yeni bir karşılaşmayla buluşacak.

Böylece Suudi Profesyonel Lig Birliği, 13'ten 21'e kadar olan haftaların tarihlerini ve ertelenmiş maçları netleştirdi. Kasım sonundan ocak sonuna uzanan dönemdeki müsabakaların haritası, zirve ve üst sıralar mücadelesine doğrudan etki edebilecek bir dizi karşılaşmanın beklentisi içinde belirginleşti.