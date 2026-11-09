Suudi Profesyonel Lig Birliği, Roshn Ligi müsabakalarının güncellenmiş fikstürünü resmen onayladığını açıkladı ve 26 Kasım 2026 ile 30 Ocak 2027 tarihleri arasında oynanacak on üçüncüden yirmi birinci haftaya kadar olan maçların tarihlerini duyurdu. Ayrıca taraftarların beklediği ertelenmiş karşılaşmaların bir kısmının da tarihleri belirlendi.

Açıklama, önümüzdeki haftalarda oynanacak bir dizi büyük maça net tarihler getirdi. Bunların başında Al Ahli ile Al Nassr arasındaki klasiko, Al Hilal ile Al Riyadh ve Al Ittihad ile Al Shabab karşılaşmaları geliyor. Ayrıca Al Ittihad ile Al Ahli arasındaki Cidde derbisi ve 1 Ocak'ta oynanacak Al Hilal ile Al Nassr zirvesi de yer alıyor.

Al Ahli-Al Nassr klasikosu: Tarih 20 Kasım

Birlik, dokuzuncu haftadan ertelenen Al Ahli-Al Nassr karşılaşmasının 20 Kasım Cuma günü oynanmasına karar verdi. Böylece taraftarlar, iki takım açısından karşılaşmanın taşıdığı önem ve üst sıralar için rekabet etme hedefleri göz önüne alındığında, sezonun en dikkat çekici maçlarından biriyle 12 gün sonra buluşacak.

Al Ittihad-Al Ahli: Cidde derbisi yaklaşıyor

Suudi futbol taraftarları, açıklanan tarihlere göre 32 gün sonra oynanacak Al Ittihad ile Al Ahli arasındaki Cidde derbisini bekliyor. İki takım arasındaki tarihî rekabetin doğası ve sonucunun sezonun gidişatına etkisi göz önüne alındığında, bu karşılaşma her iki takım için özel bir önem taşıyor.

Al Hilal ve Al Ittihad aralıkta iki sınavla karşı karşıya

Birlik, dokuzuncu haftadan ertelenen Al Riyadh-Al Hilal ve Al Ittihad-Al Shabab maçları için 21 Aralık Pazartesi gününü belirledi. Böylece dört takım, ligdeki rekabetin ilerlemesiyle puan toplamanın öneminin arttığı bir dönemde, düzenlenmiş fikstüre göre maçlarını tamamlamak üzere sahaya dönecek.

Riyad derbisi: Al Hilal ve Al Nassr 1 Ocak'ta

On yedinci hafta müsabakaları kapsamındaki Al Hilal-Al Nassr zirvesinin ise 1 Ocak 2027 Cuma günü Al Awwal Park Stadı'nda oynanmasına karar verildi. Böylece taraftarlar, yılın başında ezeli rakipler arasındaki yeni bir karşılaşmaya, sezonun ikinci yarısının en önemli duraklarından biriyle tanık olacak.

Böylece Suudi Profesyonel Lig Birliği, ertelenmiş maçların yanı sıra 13'ten 21'e kadar olan haftaların tarihlerini kesinleştirdi. Kasım sonundan ocak sonuna kadar uzanan dönemdeki müsabakaların haritası netleşirken, zirve ve üst sıralar mücadelesine doğrudan etki edebilecek bir dizi karşılaşma merakla bekleniyor.