Yaz transfer döneminin son günlerinde 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Fransa'nın Rennes takımına transfer olan Doğan Alemdar, Ligue 1'de Ocak ayının En İyi Genç Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Bruno Genesio'nun takımında Senegalli kaleci Alfred Gomis'in yokluğunda üç maçta kaleyi koruyan Doğan, kalesinde üç gol görmüştü.

Doğan Alemdar est votre #PepiteDuMois de janvier 💎 Le jeune gardien turc 🇹🇷 a brillé avec le @staderennais ! pic.twitter.com/mN9j3thWDi — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 4, 2022

U21 Avrupa Şampiyonası'nda iki maçta U21 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Doğan, Ligue 1'de çıktığı üç maçta kalesine gelen dokuz isabetli şutun altısında gole izin vermedi.

Ligde 22 maç sonunda 10 galibiyet, dört beraberlik ve sekiz mağlubiyetle 34 puanı bulunan Rennes beşinci sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'ne umutlarını da koruyor.

Hikmet Karaman çıkarmıştı

Kayserispor altyapısından yetişen ve A takım kadrosuna Hikmet Karaman döneminde dahil edilen Doğan, sarı-kırmızılı takımın kalesini geçtiğimiz sezon ligde 28 maçta korumuştu.

Geçen sezon Süper Lig'in kurtarış yüzdesi en yüksek kalecilerinden biri olan genç eldiven, performansıyla Silviu Lung'un önüne geçmişti.

Kayserispor'a son yıllarda en yüksek bonservis bedelini kazandıran oyuncu olan Doğan kulübün ekonomisine büyük bir katkı sağlamıştı.

Bu sezon transfere 80 milyon euro harcayan Rennes'in geleceğe yaptığı bir yatırım olarak transfer ettiği genç kalecinin önümüzdeki yıllarda kaleyi Gomis'ten alarak takımının 1 numarası olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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