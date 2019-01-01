Rennes, 48 yıl aradan sonra ilk kez Fransa Kupası'nı kazandı

Fransa Kupası finalinde lig şampiyonu PSG ile karşı karşıya gelen Rennes, penaltılara giden karşılaşmada rakibini 6-5 ile geçerek kupanın sahibi oldu.

En son 1971'de bu kupayı müzesine götüren , lig şampiyonu ve yıldızlarla dolu kadroya sahip ile kupa finalinde karşı karşıya geldi. 4 yıl üst üste bu kupayı kazanan ve halihazırda 12 Kupası bulunan PSG ile 90 dakikada yenişemeyen Rennes, rakibini penaltılarda mağlup etti ve 48 yıllık hasrete son verdi.

Neymar'ın kullandığı kornerde, ceza sahası yayı önünde muhteşem bir vole golüne imza atan Dani Alves, takımını 13. dakikada 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 21'i gösterdiğinde Di Maria'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Neymar, Rennes kalecisi Koubek'in üzerinden aşırttığı topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarının bitimine 5 dakika kala Hamari Traore'nin ortasında Presnel Kimpembe topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi ve fark 1'e indi. 66'da Edson Mexer ile durumu eşitleyen Rennes, 90 dakikanın sonucunu belirledi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarının ikinci devresinde Kylian Mbappe, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Yarım saatlik uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kazananı belirleyecek penaltı atışlarına geçildi. İlk 5 penaltıda iki takımda da hata yapan olmadı. Kaçıranın kaybedeceği atışlarda ilk önce Rennes'den Ismaila Sarr, topun başına geçti ve atışı gole çevirdi. Sonrasında PSG'de 21 yaşındaki Christopher N'kunku, topu penaltı noktasına dikti. Omuzlarında büyük bir yük olan genç oyuncu, topu dışarı attı ve Rennes, kupanın galibi oldu. Üçüncü kez bu kupayı kazanan Rennes, önümüzdeki sezonda Avrupa Kupaları'na gitmeye hak kazanmış oldu.