René van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sven Mijnans'ın kariyerinde bir sonraki adıma hazır olduğunu düşündüğünü belirtti. Orta saha oyuncusu, AZ'de yine çok başarılı bir sezon geçiriyor ve söylentilere göre İtalya ve İngiltere'den kulüplerin ilgisini çekmiş durumda.

“Bu yıl elbette çok güzel bir finalimiz var,” diyor Wim Kieft, 19 Nisan'da oynanacak Eurojackpot KNVB Kupası finaline dikkatlice bakarak. “AZ - NEC, ikisi de çok iyi futbol oynuyor.”

“Jordy Clasie geri döndü, bu onlar için çok önemli. Ama Sven Mijnans da var, o da çok iyi bir futbolcu, değil mi?” diyor Kieft ve AZ'nin orta saha oyuncusunun daha yüksek bir seviyeye çıkıp çıkamayacağını merak ediyor.

“Kesinlikle!” diye yanıtlıyor Van der Gijp. “Mijnans bana biraz Marten de Roon’u hatırlatıyor, tamamen farklı bir futbolcu. Ama ondan da Heerenveen’den öylece İtalya’ya gidip orada büyük bir yıldız olacağını hiç beklemiyordum. Bu, Mijnans için de aniden gerçekleşebilir.”

“Atalanta’ya giderse, istikrarlı ve çok iyi bir orta saha oyuncusu olması da gayet mümkün,” diyor Van der Gijp. “Feyenoord, PSV, Ajax’a da ayak uydurabilir, ama sorun şu ki, Belçika ve Hollanda’daki alt üst düzey kulüpler oyuncuları için 32 milyon euro gibi bir rakam istiyor.”

AZ'nin şu anda Mijnans için ne kadar istediği bilinmiyor, ancak geçen yaz PSV'ye yaklaşık 15 milyon euroluk bir transfer gerçekleşmedi. Oysa 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Mijnans'ın piyasa değeri, o zamandan bu yana daha da artmış görünüyor.