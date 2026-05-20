René van der Gijp: "Sakat olsa bile Ronald Koeman onu Hollanda milli takımına yine de çağırır."

René van der Gijp’e göre, Denzel Dumfries Hollanda milli takımında ayrıcalıklı bir konuma sahip. Vandaag Inside’ın yorumcusu, Ronald Koeman’ın sakat olsa bile Dumfries’i Dünya Kupası kadrosuna alacağını düşünüyor.

"Eminim ki: Dumfries bugün antrenmanda sakatlanırsa ve Dünya Kupası'nın ilk iki maçında oynayamazsa bile, Koeman onu yine de kadroya alacak," diyor Van der Gijp.

Dumfries bu özel statüsünü Oranje'de kanıtlanmış hizmetlerine borçlu. “O çok önemli bir oyuncu.”

"Ve o pozisyonda pek fazla seçenek yok. O zaman sorun yok, değil mi?"

Van der Gijp'in bu açıklaması, Memphis Depay hakkındaki tartışmanın ardından geldi. Corinthians'ın forveti, Mart ayında uyluk sakatlığı geçirdiğinden beri ilk kez sahaya çıkmayı bekliyor.

Başlangıçta Koeman, Oranje'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu Memphis'i ancak önemli bir rol oynayabilecek kadar formda olursa kadroya alacağını söylemişti. Kısa bir süre sonra milli takım teknik direktörü, Memphis'in bu kuralın bir istisnası olabileceğini belirterek sözlerini revize etti.

Koeman, 27 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak.