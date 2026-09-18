René van der Gijp: "O, bok gibi oynuyor! Artık izlemesi bile iç açıcı değil..."

René van der Gijp, Cristiano Ronaldo'nun mevcut oyunundan hiç etkilenmiş değil. Al Nassr'ın 41 yaşındaki forveti hâlâ bininci golünün peşinde, ancak Van der Gijp'e göre bu görev artık fazlasıyla uzun sürmeye başladı.

Ronaldo kariyerinde şu anda resmî olarak 973 gole ulaştı ve bu nedenle sihirli sınıra erişmek için 27 gole daha ihtiyacı var. Van der Gijp, Vandaag Inside programında Portekizlinin bu avını hızlıca sona erdirmek için bir çözüm düşündü.

“Onun bir hazırlık maçında 23 (27, ed.) gol atmasına izin versinler. O zaman kurtulursun”, diye şaka yaptı Van der Gijp. “Bu daha çooook uzun sürecek... Şu anda berbat oynuyor. Artık hiç iyi görünmüyor.”

Eleştirilere rağmen Ronaldo, Suudi Arabistan'da hâlâ gol yollarında etkili olmaya devam ediyor. Portekizli süper yıldız bu sezon yedi maçın ardından üç gol kaydetti. Bir önceki sezonda ise Ronaldo 37 maçta 30 kez fileleri havalandırdı.

Ronaldo'nun ne pahasına olursa olsun bin gol sınırına ulaşmak istediği bir sır değil. Aralık 2025'te Dubai'deki Globe Soccer Awards sırasında, üst üste ikinci kez Orta Doğu'nun en iyi oyuncusu seçilmesinin ardından bu konuda yine uzun uzun konuşmuştu.

“Futbol oynamaya devam etmek zor, ama motiveyim”, demişti Ronaldo o dönemde. “Tutkum büyük ve devam etmek istiyorum. Nerede oynadığım önemli değil, ister Orta Doğu'da ister Avrupa'da olsun. Futboldan her zaman keyif alıyorum ve devam etmek istiyorum.”

“Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz”, dedi Ronaldo aralık ayında. “Kupalar kazanmak istiyorum ve hepinizin bildiği o sayıya ulaşmak istiyorum: bin gol. Sakatlık yaşamazsam bu sayıya kesinlikle ulaşacağım.”

Ronaldo'nun Al-Nassr ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.