René van der Gijp, Mika Godts'ın golünü Zlatan Ibrahimovic'inkiyle karşılaştırıyor ve son derece tarafsız bir değerlendirmede bulunuyor

René van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp podcast'inde Mika Godts'un yurtdışında başarılı olup olmayacağından emin olmadığını belirtiyor. Ayrıca Ajax'ın sol kanat oyuncusunun NAC Breda'ya attığı gol de ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor ve 2004 yılında aynı rakibe karşı Zlatan Ibrahimovic'in attığı golle karşılaştırılıyor.

“Mika Godts ile Zlatan Ibrahimovic’in gollerini karşılaştırdığımda ne düşünüyorum? Şey, Zlatan ne yaptığının daha fazla farkındaydı, Godts ise değil,” diye başlıyor Van der Gijp.

“Godts'ta ise sanki koşarken kendi kendine ‘bakalım ne kadar ileri gidebileceğim’ diye düşünüyormuş gibi bir izlenim edindim. İlk rakibinde de bu şekilde bitebilirdi.”

“Zlatan’da ise çok bilinçli bir şekilde bir şey yaptığını hissediyordum. Zlatan o anda biraz hız kaybetmişti, çünkü kesip dönüyordu.”

“Godts hızını korudu ve sadece koşmaya devam etti, birinin ona çarpmasını bekledi. O durumda ben o topu paslamam,” diye devam ediyor Van der Gijp, ki kendisi Godts’un yurtdışında da başarılı olup olmayacağını bilmiyor.

“Tuhaf olan, Suárez’in Ajax’ta kaldığı yerden devam etmesi: gol atmak. Ama bakın: kanat oyuncularından ancak Olise seviyesindekiler fayda sağlar. Aksi takdirde pek bir faydaları olmaz.”

“Berghuis şimdi Fransa’ya gitse, oradaki insanlar şöyle düşünür: ‘Bunu ne yapacağız?’ Olise 23 gol atıyor ve 18 asist yapıyor. 40 ya da 50 golün içinde olmalısın. O zaman kanat oyuncusu sana bir fayda sağlar.”

“Bir kanat oyuncusu olarak bunu başaramazsan... Gakpo'nun bile sadece içe doğru gittiğini duyuyorsun. Noa Lang da öyle yapıyor,” diye bitiriyor Van der Gijp.