René van der Gijp, Liverpool’daki ikinci sezonuyla ilgili ilginç ayrıntıları açıkladı

René van der Gijp, Perşembe günü Arne Slot’un Liverpool’daki ikinci sezonuna ilişkin sarsıcı bir tablo çizdi. Vandaag Inside’ın analistine göre, kadro artık kovulan teknik direktörden tamamen bıkmıştı.

“Bu gerçekten tuhaf, değil mi? Slot’un Liverpool’da adeta dışlandığına dair hikayeler duyuyorsunuz. Hem de bir yıl içinde. Bunu nasıl başarırsınız?” diye sordu Van der Gijp, Perşembe günkü talk show programında yüksek sesle.

Sunucu Wilfred Genee, Van der Gijp’in sözlerine şaşırır ve bu tür hikayeleri duymadığını vurgular. Maurice Steijn de Slot hakkındaki bu açıklamaya şaşırır.

Van der Gijp sözlerine devam ediyor: “Aslında mesele şu ki, tüm kadro işlerin vasat gittiğini düşünüyordu. Ama bunun sebebi asla Slot değildi. Aslında hepsi bu durumdan biraz bıkmıştı. O zaman diyorum ki: bunu başarmak da bir şey.”

Genee hâlâ ikna olmamış. “Bundan emin misin? Bunu kimden duydun peki?” diye soruyor sunucu. “Bundan eminim. Ama bunun bir önemi yok,” diye ekliyor Van der Gijp. “Bir yıl içinde bunu başarmak olağanüstü bir şey. Herkesin senden bıkmış olması. Belki sadece Virgil van Dijk hariç. O onu destekleyecektir.”

“Peki bu nerede yazıyor? İngiliz basınında mı?”, diye Genee, Van der Gijp’in kullandığı kaynağı sormaya devam ediyor. “Bunu duyarsın ya? Onunla çalışmış ve soyunma odasında bulunmuş çocuklardan”, diyor Dordrechtli futbol takipçisi.

Johan Derksen, Van der Gijp’in Slot hakkındaki iddiasına inanıyor. “René’nin güvenilir bir kaynağı varsa, buna inanırım. Slot elbette çok düzgün bir öğretmen gibidir. Bu tür oyunculara fazla söz söylememek gerekir. Bunu Mohamed Salah’ın vücut dilinden de görebiliyordunuz.”