René van der Gijp, Hollanda milli takımının yıldız oyuncusuna yönelik eleştirileri hafifletiyor: “En iyi performansı gösterememiş olabilir”

René van der Gijp, Vandaag Inside programında yaptığı açıklamada, Virgil van Dijk’in Hollanda’da maruz kaldığı eleştirilerin şiddetine katılmadığını söyledi. Johan Derksen ise bu görüşe açıkça karşı çıkıyor.

Van der Gijp, "Her zaman Van Dijk ile ilgileniyoruz, ancak İngiltere'de o gerçekten bir dünya yıldızı olarak görülüyor" diyerek söze başladı. Liverpool'un savunma oyuncusu, Everton'a karşı (1-2) son dakikada galibiyet golünü attı.

Johan Derksen, Van der Gijp ile aynı fikirde değil. “Hayır, ama o topu kafasının arkasına aldı. Ancak savunma açısından bazı hatalar yapıyor.”

Van der Gijp, Van Dijk'ı savundu. “Son iki yılda daha iyi hale geldiğini söylemiyorum, ama bir noktada en iyi performans da kaybolur. Ancak o, Premier League'in gelmiş geçmiş en iyi stoperlerinden biri olarak görülüyor.”

“Bence bizden çok fazla eleştiri alıyor,” diye değerlendirdi Dordrechtlı eski profesyonel futbolcu. Derksen daha sonra savunmacının niteliklerini kabul etti, ancak yine de bir uyarıda bulundu.

“Bence savunmada her zaman hatalar yapıyor. O bir stoper. Hücumda iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ama bu vuruşu sadece yarı yarıya isabet ettirdi,” dedi Derksen, galibiyet golü olan kafa vuruşuna atıfta bulunarak.

“Ama Johan, bir defans oyuncusu için her şeye sahip değil mi? Boy, karizma, golcü yeteneği ve hız,” diye özetledi Van der Gijp. “Tek sorun, hiç olmadığı kadar çok penaltıya neden olması. Bazen biraz geç kalıyor, ama harika bir defans oyuncusu,” diye tartışmaya Wilfred Genee de katıldı.