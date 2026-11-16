René van der Gijp, Feyenoord yöneticisi Dévy Rigaux ile yaptığı çarpıcı görüşmeyi anlattı: "Bana şunu söyledi..."

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René van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp podcast'inde Hollandalı genç futbolcuların maaşlarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Feyenoord teknik direktörü Dévy Rigaux ile görüşmesi, Belçikalı yeteneklerin şu anda çok daha avantajlı durumda olduğunu ortaya koydu.

"Küçük bir ülke olarak yetiştirdiğimiz futbolculara bakınca kendimizi şanslı saymalıyız, değil mi?" diyerek söze başlayan Van der Gijp, Hollanda futboluna yönelik zaman zaman hâkim olan yoğun olumsuzluğa katılmadığını belirtiyor.

"Belçika için de aynısı geçerli, değil mi? Belçika'nın ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? İtalyanları sahadan sildiler. Bu gerçekten müthiş bir başarı değil mi?" sözleriyle Belçika'nın geçen pazar UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı 4-1'lik galibiyete değiniyor.

Van der Gijp, "Geçenlerde Feyenoord teknik direktörü Dévy Rigaux ile biraz sohbet ettim. Bana Belçika'da on beş, on altı, on yedi yaşındaki gençlerin Hollanda'dakilerden daha fazla kazandığını söyledi. Club Brugge'ün Ajax veya PSV'den rahatlıkla oyuncu alabilmesinin nedeni de bu" diyor.

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Rigaux bu konuyu iyi biliyor; çünkü 2009 ile 2026 yılları arasında Club Brugge'de çalıştı. Önce altyapı antrenörü olarak görev yaptı, ardından teknik direktörlük de dâhil olmak üzere çeşitli teknik görevler üstlendi. Geçen yaz Feyenoord'a geçerek Dennis te Kloese'nin yerini aldı.

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"Ama şöyle düşündüm... Ajax sadece Belçika'nın en iyi oyuncularını alsaydı, bir dünya karmasına sahip olurdu!" diyen Van der Gijp, güney komşularının yeteneklerine hayranlığını dile getiriyor. "Hırvatlar olmadan, Sırplar olmadan..."

"Belçikalıların öyle iyi oyuncuları var ki, şimdi de öyle. Milan'da oyuncuları var; bunlar oraya genç yaşta gitmiş isimler."

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Belçika futbolunun yükselişi UEFA ülke puanı sıralamasında da görülüyor. Belçika, Hollanda'yı geride bıraktı ve aradaki farkı giderek açıyor. Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında aldığı son galibiyet bunun çarpıcı bir örneği.

Millî takım da iyi performans gösteriyor. Belçika, millî takım teknik direktörü Mark van Bommel yönetiminde UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Hollanda millî takımının da normal şartlarda pazartesi akşamı çeyrek finale katılması bekleniyor. Bunu yalnızca Almanya karşısında en az 14 farklı bir yenilgi engelleyebilir.