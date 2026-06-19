René van der Gijp, Cody Gakpo’nun sözlerini eleştirdi: ‘Sadece çeneni kapalı tut’

René van der Gijp ve Johan Derksen, “Vandaag Inside Oranje” programında Cody Gakpo’nun medyaya karşı sergilediği tavırları eleştirdiler. Kanat oyuncusu, Çarşamba günkü basın toplantısında milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın kararlarını desteklediğini belirtti; bu durum, her iki ismi de şaşırttı.

Derksen, Koeman’ın “hiç mantıklı olmayan çılgın oyuncu değişiklikleri” nedeniyle Japonya maçını elinden kaçırdığını vurguladı. Ancak Oranje milli oyuncusu bu görüşe katılmadı.

"Onun arkasındayız ve takım için en iyisini yaptığına inanıyoruz," dedi Gakpo, önümüzdeki Cumartesi günü İsveç ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında. Derksen ise bu açıklamayı hiç anlamıyor.

“Futbolcuların teknik direktörle dayanışma içinde olmasını her zaman severim,” diye eleştirisine başlayan Derksen, “Ancak bu öğleden sonra Gakpo ile yapılan bir röportajı okudum. O, oyuncu grubu olarak teknik direktörün oyuncu değişikliklerine tamamen katıldıklarını söylüyor,” diye devam etti.

"O zaman en iyisi çeneni kapalı tutmak," diye ekliyor Van der Gijp; Derksen de buna tamamen katılıyor. Derksen bu konuda Oranje’nin kaptanı Virgil van Dijk’in önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor.

“Böyle bir kaptan, ki o da hiçbir zaman sözünü söylemez, ara sıra da olsa teknik direktörün oyuncu değişikliklerine tamamen karşı olduklarını söyleyebilir,” diye devam ediyor Derksen.

Van der Gijp, geçmişten bir örnek veriyor: 2004 Portekiz Avrupa Şampiyonası. O zaman Dick Advocaat, Arjen Robben’i Paul Bosvelt ile değiştirmişti; bu oyuncu değişikliği de büyük bir eleştiri fırtınasına yol açmıştı.

“Bu durum, Portekiz’de Advocaat’a bile, dünyadaki Robben gibiler tarafından suç olarak gösterildi. Ağzını kapalı tut. Oyuncu grubu olarak bu karara tamamen katıldığınızı söylemeyeceksiniz. Bu kesinlikle doğru değil.”