Manchester United’ın eski yardımcı antrenörü Rene Meulensteen, göreve gelecek teknik direktör Mauricio Pochettino’ya takım kaptanı Bruno Fernandes ile yollarını ayırma çağrısında bulundu. Hollandalı antrenör, Old Trafford çevresinde yıllardır süren olumsuzluğun 32 yaşındaki oyun kurucuyu zihinsel açıdan ağır biçimde yıprattığına inanıyor.

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Yeni teknik direktörü kaptanlık ikilemi bekliyor

Meulensteen, Arjantinli teknik adama Portekizli orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmasını, Pochettino'nun iki buçuk yıllık sözleşme imzalamasının ardından tavsiye etti. Pochettino, Michael Carrick'in yerini alacak. Kalıcı görevinde henüz altı ayı doldurmadan 12 Kasım'da görevden alınan Carrick, beklentilerin altında kalan yaz transfer dönemini izleyen kötü başlangıcın bedelini ödedi. Yeni teknik direktör, devraldığı kadrodaki belirgin eksikleri gidermek için ocak ayı transfer dönemine yönelebilir.

Eski antrenörden takıma yeni bir dinamizm önerisi

Carrick yönetiminde sezonun ikinci yarısında gösterdiği üstün performansın ardından geçen sezon PFA Oyuncuların Oylarıyla Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmasına rağmen kaptan, bu sezon aynı etkiyi istikrarlı biçimde gösteremedi.

Meulensteen, talkSPORT'a yaptığı açıklamada yolların ayrılmasının neden herkesin yararına olabileceğini şöyle anlattı: “Bruno'ya gelince, yıllar boyunca Manchester United'a çok büyük hizmetlerde bulundu. Bu yıl aynı seviyeye ulaşamadı. Bence kulübü ve kendisini çevreleyen tüm olumsuzluklar onu bir ölçüde, belki de zihinsel olarak etkiledi.

“Açıkçası kulübe büyük hizmetleri oldu ama ayrılmaya karar verirse çok da üzülmem. Bence ayrılması gereken daha pek çok kişi, daha fazla oyuncu var ve takımda farklı bir dinamizm yaratmamız gerekiyor.”

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Bireysel istatistikler takımın yaşadığı krizi gölgeliyor

Genel performansına yönelik eleştirilere rağmen orta saha oyuncusu, 2026-27 sezonunda takımının başlıca oyun kurucusu olmayı sürdürdü. İlk dokuz Premier League maçında dört gol ve iki asist kaydetti; Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik galibiyette yaptığı hat-trick öne çıktı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK ve Roma'ya karşı kritik gol ve asistlere imza attı.

Ancak bu katkılar, Manchester United'ın son 40 yılın en kötü lig başlangıcını yapmasını önleyemedi. Üst düzey ligde oynadığı 10 maçtan yalnızca birini kazanan takım, düşme hattında 18. sırada yer alırken Carabao Cup'a da erken veda etti ve Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildi. Öte yandan The Athletic'in haberine göre oyun kurucu, kısa süre önce ikinci sözleşme yenileme teklifini reddetti. Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sözleşme çıkmazının ardından Anfield'da zorlu başlangıç

Fernandes ocak ayından itibaren yurt dışındaki kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapabilecek olsa da United, sözleşmesini 2028'e kadar uzatma opsiyonuna sahip. Kulüp ayrıca Como'nun yetenekli oyuncusu Nico Paz'ı olası bir halef olarak değerlendiriyor. Pochettino, Manchester'da hazırlık için çok az zamanı olacak görevine başlamadan önce ABD'nin Haiti'ye karşı oynayacağı iki maçı yönetecek. Manchester United'daki dönemi, 22 Kasım'da ezeli rakip Liverpool'a karşı deplasmanda oynanacak zorlu Premier League maçıyla başlayacak.