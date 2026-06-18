René Hake, dört kez ulusal şampiyonluğu kazanmış takımla baş antrenörlük görevi konusunda görüşmeler yürütüyor

İskoç basını, René Hake’in Heart of Midlothian’ın yeni teknik direktörü olmasının gündemde olduğunu bildiriyor. 54 yaşındaki Hollandalı teknik adam, kısa süre önce Robin van Persie ile birlikte Feyenoord’dan kovulduktan sonra işsiz kalmıştı.

Heart of Midlothian, namı diğer Hearts, geçen sezon 1960'tan bu yana ilk kez olacak şekilde beşinci İskoç şampiyonluğuna çok yaklaşmıştı. Edinburgh ekibi, son maç gününe kadar ligin zirvesinde yer alıyordu.

Ancak son maç haftasında Celtic'e konuk olmaları gerekiyordu. Hearts'ın bir beraberlik alması yeterliydi, ancak 3-1 mağlup oldu. Bu nedenle şampiyonluk bir kez daha Celtic'in oldu.

Mükemmel geçen sezonun ardından Hearts, teknik direktörünü kaybetti: Derek McInnes, Rangers'a transfer oldu. Kulüp, bir hafta içinde yeni teknik direktörünü belirlemeyi umuyor ve Hake de adaylar arasında yer alıyor.

İskoç basınına göre, Hake bu hafta kulüp yönetimi ile görüşmeler yaptı. Daha önce FC Emmen, SC Cambuur, FC Twente, FC Utrecht ve Go Ahead Eagles'ta bu görevi üstlenmiş olan Hake için baş antrenör olarak geri dönüşü artık mümkün görünüyor.

Hake, son bir buçuk yıldır Feyenoord’da Van Persie’nin yardımcı antrenörüydü. Bir buçuk hafta önce Van Persie görevden alındı ve Hake de kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

Geçen hafta Algemeen Dagblad gazetesi, Hake’in League One’a düşen Leicester City’nin transfer listesinde yer aldığını bildirmişti. Ancak İngiliz kulübü sonunda Russell Martin’i tercih etti.