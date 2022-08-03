Lille'in Portekizli orta sahası Renato Sanches'i transfer etmeye hazırlanan PSG, Georginio Wijnaldum'u ise Roma'ya gönderecek.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeniden yapılanmaya giden PSG, Lille'in Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in transferinde son aşamaya geldi. Resmi imzaların kısa bir süre içerisinde atılması beklenirken, Fransız ekibinin Milan ile yarıştığı bu transfer için Lille'e 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Bir süredir Milan ile temasta olan ancak İtalyan ekibine net bir cevap vermeden önce PSG'den gelecek teklifi bekleyen Sanches, Milan'ı olmasa da bir başka İtalyan takımını mutlu etti. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın, Sanches'in PSG'ye transferiyle birlikte Hollandalı orta asaha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadroya katma olasılığı bir hayli yükseldi.

İkisi de Dünya Kupası'nda oynayacak

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sanches'in PSG'ye, Wijnaldum'un ise Roma'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken, iki oyuncunun yeni takımlarında sergileyeceği performans da merakla bekleniyor. Kariyerindeki ilk büyük transferi Bayern Münih'e imza atarak yapan Sanches burada beklentileri karşılayamasa da Lille ile şampiyonluk yaşadı.

Liverpool ile kontratının sona ermesinin ardından Barcelona'dan da teklif alan ancak PSG'nin cazip teklifinin ardından rotasını Fransa'ya kıran Wijnaldum ise PSG'de aradığını bulamamıştı. Jürgen Klopp'un yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Lig'i kazanan Wijnaldum'un Dünya Kupası öncesinde Roma'da Mourinho ile eski formuna dönmesi bekleniyor.