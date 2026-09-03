Renard ve Xavi söylentilerinin ardından: Cezayir Milli Takımı neden yerli bir ikiliye yöneliyor?

Hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası'nın ardından Cezayir, Bosnalı teknik direktör Vladimir Petkovic'in yerine henüz bir isim atamadı. Tatmin edici çözümlerin bulunmadığı bu ortamda, yaklaşan maçlarla birlikte İbrahim Hamdani ile Anter Yahya ikilisine şans verilmesi öngörülüyor.

Fransız"L'Équipe"gazetesine göre, son Dünya Kupası'na katılan on Afrika ekibinden altısı teknik direktörünü değiştirme kararı aldı.

Beş ülke, bu ayın sonunda oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerine hazırlık amacıyla yeni teknik direktörler atadı. Teknik direktörünün kimliğini netleştirmede geç kalan tek ülke ise Cezayir olarak kaldı.

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Zaman baskısı da artıyor; zira milli takım, eylül ayının son günlerinde 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk iki maçını oynayacak. Cezayir önce Zambiya'yı ağırlayacak, ardından Burundi'ye konuk olacak.

Petkovic'in soluk geçen döneminin sona ermesinin ardından, hızlı bir şekilde teknik direktör aranması gerekiyordu. Sosyal medyada Cezayir taraftarlarının büyük bölümü, Hervé Renard ile anlaşma zamanının geldiğini düşündü.

Fransız teknik adam, Fildişi Sahili'ndeki Afrika Uluslar Kupası'nın ardından Cezayir'i çalıştırmaya yaklaşmış olsa da bu sefer aynı durum yaşanmadı. Süreç zaten hiç başlatılmadı.

Yabancı teknik direktörlerin görüşleri alındıktan sonra federasyon, eski milli takım teknik direktörü Rabah Saâdane'ın başkanlığını yürüttüğü Ulusal Teknik Kurul aracılığıyla üç isimlik bir liste açıkladı: İspanyol Félix Sánchez Bas, vatandaşı Rafael Benítez ve Belçikalı Tom Saintfiet.

Katar ve Ekvador'un eski teknik direktörü Sánchez, Cezayir ile görüşmelere başlamış, ardından bir Asya seçeneğiyle de ilgilendiğini açıklamıştı. "A" planı işte bu noktada buharlaşmaya başladı.

Yerli teknik direktörler arasında ise güçlü bir şekilde öne çıkan hiçbir isim olmadı. Bunun yanı sıra Igor Tudor ve Xavi gibi başka teknik adamların da görüşleri alındı, ancak "L'Équipe"e göre olumlu bir yanıt gelmedi.

İkili bir görev

Sonunda Cezayir Futbol Federasyonu, milli takımın başına geçecek ideal profilin şu anda piyasada bulunmadığını fark etti. Bu bekleme sürecinde, eski Cezayir milli oyuncusu Anter Yahya, eylül maçları için geniş bir kadro hazırlamakla görevlendirildi.

Eski savunmacı, Dünya Kupası'ndan elenmenin yarattığı hayal kırıklığının ardından oyuncularla ve çevreleriyle iletişime geçerek onları rahatlatmaya çalıştı. Yahya'nın üstlendiği bu görev kalıcı bir role dönüşebilir, hatta daha da geniş boyutlar kazanabilir.

Şu an federasyon, Yahya ile İbrahim Hamdani'den oluşan bir ikiliyi ciddi biçimde değerlendiriyor. Hamdani, yerel sahneye yalnızca bir ay önce çıktı. Temmuz ayında Cezayir 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmiş, ayrıca daha önce 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluğa taşımıştı; bu, Cezayir'in 1975'ten bu yana ulaşamadığı bir başarıydı.

Eski Olympique Marsilya oyuncusu, nispeten mütevazı bir kariyere sahip. Fransa'nın alt liglerinde Côte Bleue, Marignane ve Courbevoie kulüplerinden geçti.

İki adamın ortak özelliği, milli forma giymiş olmaları ve Cezayir futbolunun gerçekliğiyle, ortamıyla yakın temas içinde bulunmaları. Peki bu seçenek benimsenirse, ikili geçici bir çözümden fazlası olabilecek mi?

En üst düzey teknik direktörlük tecrübesinden yoksun olmalarına rağmen federasyon, 19 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2027 Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanmak için bu riski göze almaya, hatta işler yolunda giderse daha da ileri gitmeye hazır.

Nihai kararın önümüzdeki cumartesi, federasyon yönetim kurulu toplantısında alınması bekleniyor.

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