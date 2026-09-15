Fildişi Sahili Millî Takımı'nın mevcut, Fas'ın ise eski teknik direktörü Hervé Renard, Senegal Futbol Federasyonu ile yaşadığı temasların perde arkasını açıkladı ve yetkililerden bir telefon aldığını, ardından kendisine elenme kararı bildirilmeden iletişimin tamamen kesildiğini vurguladı.

Patrick Vieira, "Teranga Aslanları"nı çalıştırmak üzere tercih edilmesinin ardından resmen Senegal Millî Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. Ancak öyle görünüyor ki Fransız teknik adam, Senegal Federasyonu'nun masasındaki tek seçenek değildi.

Renard, "Canal Plus" kanalına yaptığı açıklamalarda, "Evet, Senegal Federasyonu'ndan bir telefon aldım" diyerek bu temasın sorumluluğu üstlenmeye yönelik resmî bir teklife dönüşmediğini belirtti.

Yanıtsız bir bekleyiş

Renard, Senegal tarafından dönüş yapılmasını beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini, ardından federasyonun başka bir seçeneğe yöneldiğini fark ettiğini açıkladı.

Fransız teknik adam, kendisiyle Senegal Federasyonu arasındaki iletişimin sona eriş biçimine gönderme yaparak şöyle konuştu: "Bana kimse haber vermedi."

Renard kendisine karşı sergilenen tutuma açık bir öfke göstermese de, açıklamaları Senegal Federasyonu'nun görüşmelerindeki belirsizliği ortaya koydu; özellikle de herhangi bir millî takıma bağlı olmadan müsait olduğu yaz döneminde isminin bu görev için gündemde olduğu düşünülürse.

Renard uzun süre beklemedi; aynı dönemde 2015 yılında Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdığı Fildişi Sahili Millî Takımı'nın başına dönmesi için bir teklif aldı.

Renard, "Filler"in başına dönme kararıyla ilgili şöyle dedi: "Perdeyi kapatıp başka bir şeye geçiyoruz."

Zirvede Fas

Afrika futbolundaki güçler sıralaması sorulduğunda Renard, son dönemdeki uluslararası arenadaki sonuçlarına dayanarak Fas'ı zirveye koydu.

Şöyle konuştu: "Bugün Fas'ın uluslararası müsabakalarda Afrika'nın bir numaralı millî takımı olduğunu düşünüyorum ve bunu kimsenin inkâr edebileceğini sanmıyorum; özellikle de 2022 Dünya Kupası yarı finaline ve 2026'da çeyrek finale ulaşabildiğinizde."

Fas, Katar 2022 turnuvasında Dünya Kupası yarı finaline ulaşan ilk Afrikalı ve Arap millî takımı olmuş, ardından 2026 turnuvasında da en iyi 8 takım arasında yer alarak Dünya Kupası çeyrek finaline iki kez ulaşan ilk Afrika millî takımı olmuştu. Son turnuvadaki macerası Fransa'ya 2-0 mağlubiyetle son buldu.

Renard sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası arenada en iyi performansı gösteren Afrika millî takımı Fas'tır. Diğer Afrika millî takımlarına yolu gösterdi. Bu takımların yeteneklerine inanmalıyız, çünkü Afrika futbolunda muazzam bir kalite var."

Renard'ın açıklamaları, Fas futbolunu yakından tanıması göz önüne alındığında özel bir önem taşıyor; zira daha önce 2016 ile 2019 yılları arasında Fas Millî Takımı'nı çalıştırmıştı.

Fas projesine övgü

Renard, Fas'a yönelik övgüsünü millî takımla yaşadığı kişisel deneyime dayandırdı; teknik ekibin başında yaklaşık 3,5 yıl geçirmiş ve takımı Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'na taşıyarak 20 yıl süren turnuva hasretine son vermişti.

Şöyle dedi: "Orada 3,5 yıl geçirdikten sonra Fas'ı iyi tanıyorum. En üst düzeyde bir sistem ve organizasyona sahip olduklarını düşünüyorum ve dünyanın en iyi millî takımlarıyla kıyaslandığında hiçbir eksikleri yok."

Fransız teknik adam, Fas futbolundaki gelişimin bir tesadüf eseri olmadığına, aksine uzun vadeli çalışmanın, altyapıya ve organizasyona yapılan yatırımın bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

Şöyle açıkladı: "Fas işleri iyi anladı ve yükselen bir ivmede ilerliyor. Diğer Afrika millî takımlarının da onu örnek alması gerekiyor. Bu iş bütçe ve altyapı gerektiriyor; Afrika'nın bu yönde çalışmaya devam etmesi gerekiyor."

Renard, geçtiğimiz ağustos ayında ikinci kez Fildişi Sahili Millî Takımı'nın başına döndü. Takımı 2015 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımasının üzerinden on yıldan fazla zaman geçmişti. İki farklı millî takımla iki kez şampiyonluğa ulaşarak kıtasal turnuvanın tarihindeki en öne çıkan teknik direktörlerden biri hâline geldi.

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