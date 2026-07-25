Senegal futbolu, "Teranga Aslanları"nın Belçika'ya (3-2) yenilerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turundan elenmesinin ardından, milli takımın teknik direktörlük koltuğu için açık bir mücadeleye sahne oluyor.

Fransız L'Équipe gazetesi bugün cumartesi, Patrick Vieira ile Hervé Renard'ın, ayrılığı neredeyse kesinleşen teknik direktör Pape Thiaw'ın yerini almak için yarıştığını; ancak Senegal'de iktidarın en üst kademelerine uzanan iç krizler ve siyasi çatışmalar nedeniyle nihai kararın hâlâ askıda olduğunu aktardı.

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Dakar doğumlu Patrick Vieira, göreve gelmek için öne çıkan en güçlü aday konumunda. Kasım 2025'te İtalyan ekibi Genoa'dan ayrılmasından bu yana herhangi bir kulüple bağı bulunmayan teknik direktör, Senegal kökenli olması ve ülkenin en önde gelen oyuncu yetiştirme akademilerinden biri olan "Diambars" akademisine geçmişte yaptığı yatırım sayesinde, Senegal Futbol Federasyonu içinde geniş bir destek görüyor.

Kaynaklar ayrıca kendisiyle yürütülen müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaştığını ve göreve gelmek için prensipte onay verdiğini belirtti.

Renard öne çıkan adaylardan biri

Buna karşılık Hervé Renard da, Afrika futbolundaki dikkat çekici sicili göz önünde bulundurulduğunda öne çıkan adaylardan biri olmaya devam ediyor. Renard, Zambiya'yı 2012 Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımış, ardından bu başarıyı 2015'te Fildişi Sahili ile tekrarlayarak turnuvayı iki farklı milli takımla kazanan tek teknik direktör olmuştu.

Tunus ile Dünya Kupası'ndaki son deneyimi kısa sürmüş olsa da, ismi Senegal'i çalıştırmak için hazırlanan kısa listede yer almaya devam ediyor.

Raporda, yeni teknik direktörün atanmasının, ülkedeki iktidardaki "Pastef" partisi içinde Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile eski Başbakan Ousmane Sonko arasında süregelen gerginlikler ışığında, ülke içindeki siyasi çekişmelerin bir parçası hâline geldiği belirtildi. Bu durum, Senegal Futbol Federasyonu'nun kararlarına da yansıdı.

Şu ana kadar herhangi bir resmi karar açıklanmadı. Federasyon, milli takımı önümüzdeki dönemde 2027 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 Dünya Kupası elemelerine hazırlık kapsamında çalıştıracak yeni teknik direktörü duyurmadan önce, Pape Thiaw'ın sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını ve Spor Bakanlığı'nın onayının alınmasını bekliyor.