Renard meydan okuyor: Düşünmeye zaman yok… Japonya ve Hollanda karşısında hedefim bu

Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmasından sadece iki ay sonra, Fransız teknik direktör Hervé Renard hızla teknik direktör koltuğuna geri döndü; bu kez, 2026 Dünya Kupası mücadeleleri sırasında acilen kendisinden yararlanmaya karar veren Tunus milli takımıyla.

Renard, grup aşamasının ilk turunda İsveç’e 5-1’lik ağır bir yenilginin ardından Tunus Futbol Federasyonu’nun Sabri Lamouchi’yi görevden almasının ardından, olağanüstü koşullarda görevi devraldı.

57 yaşındaki Fransız teknik direktörün fazla zamanı yoktu; turnuva devam ederken “Kartaca Kartalları”nın kampına katılmak üzere Meksika’ya gitmeye hazırlanıyor.

Halihazırda Dünya Kupası’nda yer alan bir milli takımın başına geçmek nadir görülen bir durum olsa da, Renard kariyeri boyunca zorlu meydan okumaları ve acil görevleri kabul etmesiyle tanınmıştır.

İlginç olan ise, Renard’ın Sabri Lmouchi’nin yerine geçmesinin bu ilk kez olmamasıdır; zira 2014 yılında da onun ardından Fildişi Sahili Milli Takımı’nın başına geçmişti ve daha sonra “Filler”i Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımıştı.

Renard, Fransız “Le Parisien” gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sabri Lemoshi’nin görevden alınmasından bu yana her şey çok hızlı gelişti. Düşünmek için fazla zaman yoktu.”

Renard sözlerine şöyle devam etti: “Önce Japonya, ardından Hollanda karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve rekabette şansımızı yakalamaya çalışacağız.”

Gazete, bu sözlerin Renard’ın her zamanki kişiliğini yansıttığını belirtiyor; zira Renard, vaatlerde bulunmak veya gelecekteki projeler hakkında uzun uzadıya konuşmak yerine doğrudan sahada çalışmayı tercih ediyor.

Tunus milli takımı, ilk mağlubiyetinin ardından zorlu bir görevle karşı karşıya; eleme umutlarını sürdürebilmek için 21 Haziran’da Japonya’ya, ardından 26 Haziran’da Hollanda’ya karşı olumlu sonuçlar alması gerekiyor.

Bu zorlu görev, Fransız teknik direktörün benzersiz kariyerinde yeni bir dönüm noktası niteliğinde. Renard, 2018 Dünya Kupası’nda Fas’ı, 2022 Dünya Kupası’nda ise Suudi Arabistan’ı çalıştırmış ve böylece üst üste üç Dünya Kupası’nda farklı milli takımları yönetmiş olacak.

Milli takımlarla geçirdiği 18 yıl boyunca Renard, altı farklı milli takımı çalıştırarak ve 2012’de Zambiya ile, 2015’te ise Fildişi Sahili ile iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu kazanarak, milli takımları kurtarma konusunda en önde gelen uzmanlardan biri olarak ün kazandı.

En önemli uluslararası başarısı ise, 2022 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan’ın Arjantin’i 2-1 mağlup ettiği tarihi zaferdir; bu maç, turnuva tarihinin en ünlü sürprizlerinden biri olarak anılmaktadır.

Renard, Tunus Futbol Federasyonu’ndan telefon aldığında Senegal’deydi ve hemen Paris üzerinden Meksika’nın Monterrey kentine seyahat hazırlıklarına başladı; buraya vardığında birkaç saat içinde ilk antrenmanı yönetecek.

Fransız teknik direktör, video analizi için Nicolas Baudouin, fiziksel hazırlık için David Barriak ve kaleci antrenörü olarak Gilles Le Fluch'tan oluşan bir yardımcı ekiple birlikte çalışacak.

Gazete, haberini Renard’ın yine son derece zor bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak sonlandırdı. Tunus’un Dünya Kupası’ndaki serüvenini kurtarmak için geriye sadece iki maç kaldı; ancak bu tür zorluklar, Fransız teknik direktörün kariyeri boyunca her zaman parladığı ortamlar olmuştur.