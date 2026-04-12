Renard'ın zamanı doldu... Dünya Kupası, Suudi Arabistan'ı yönetmesi için "Rochon" ikilisini çağırıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Fransız Hervé Renard, önümüzdeki dönemde görevinden ayrılmaya çok yakın görünüyor. Önümüzdeki maçlar öncesinde teknik kadroda bir değişiklik olabileceğine dair haberler giderek artıyor.

Bu durum, onun yerine geçecek birkaç ismin gündeme gelmesiyle aynı zamana denk geldi. Bu da, önümüzdeki dönemde "Yeşiller"in başına geçecek yeni teknik direktörün kim olacağına dair spekülasyonların önünü açarken, taraftarlar önümüzdeki günlerin getireceği sonuçları büyük bir merakla bekliyor.

Suudi "Dorina Geer" programının kaynakları, Suudi Futbol Federasyonu içinde dönen gelişmelerin ayrıntılarını aktardı ve Renard'ın görev süresinin büyük ölçüde sona erdiğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde görevden alınacağını doğruladı.

Ayrıca okuyun... Krallıkta görev yapan 3 kişi... Suudi Futbol Federasyonu, Renard'ın yerine geçecek 5 teknik direktörle görüşüyor

Ayrıca okuyun... Şampiyonluğa giden yol... Al-Nassr, intihar görevinde ilk turun hayaletiyle karşı karşıya

Kaynak, "Fransız teknik direktörün yerine, Al-Taawoun'un Brezilyalı teknik direktörü Breckles Chamosca veya Al-Khaleej'in Yunan teknik direktörü Georgios Donis'ten birinin atanması konusunda mutabakat sağlandı" dedi.

Kaynaklar, "Al-Fayha'nın teknik direktörü Portekizli Pedro Emanuel'in de adaylar arasında olduğunu, ancak terazinin daha çok Donis veya Chamosca'ya doğru eğildiğini" belirtti.

Kaynaklar, "Son günlerde Donis'in bazı garip hamleler yaptığını ve Roshen Ligi'nde oynayan bazı oyuncular, süreleri ve diğer konular hakkında bilgi almaya başladığını, bunun da görevi üstlenme olasılığını işaret ettiğini" doğruladı.

Şamoska ile ise Suudi Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından görüşmeler yapıldı ve kendisi 2026 Dünya Kupası finallerinde "Yeşiller"i yönetme isteğini dile getirdi.



