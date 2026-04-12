Renard'ın ardından... Suudi Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası öncesinde "Faslı Sihirbaz"dan vazgeçti

Suudi Futbol Federasyonu'nda şu anda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketlilik, Suudi milli takımının teknik kadrosunda beklenen değişikliklere zemin hazırlamak amacıyla gerçekleşiyor ve bunların başında Hervé Renard'ın görevinden ayrılmasının yaklaşması geliyor.

Bu adım, 2026 Dünya Kupası'na erken hazırlık kapsamında atılıyor. Federasyon, "Yeşiller"in bu önemli turnuvada mümkün olan en iyi performansı sergilemesini sağlayacak yeni bir teknik plan hazırlamaya çalışıyor.

Suudi "Nadina" programının aktardığına göre, Faslı Nasser Larguet önümüzdeki birkaç gün içinde Futbol Federasyonu teknik direktörlüğü görevinden ayrılacak.

Kaynak, Suudi Federasyonu'nun Larguet'in sözleşmesini yenilemeyeceğini ve bunun yerine İngiliz futbolunun yeniden doğuşunun mimarı olarak kabul edilen İngiliz Matt Crocker'ı atayacağını açıkladı.

"Nadina" kaynakları ayrıca, Suudi milli takımının Fransız teknik direktörü Hervé Renard'ın önümüzdeki günlerde görevine devam etmeyeceğini, görevde kalma ihtimalinin %10'u geçmediğini belirtti.

Nasser Larguet, yetenekleri keşfetme konusunda "Faslı sihirbaz" olarak kabul ediliyor. Yetenekleri geliştirme konusunda büyük deneyime sahip olan Larguet, daha önce Muhammed VI Akademisi'ni yönetmişti.








