Renard görevden alınacak mı? Suudi Futbol Federasyonu'nda olağanüstü toplantı

Uluslararası maç arası sona ermesinden birkaç saat sonra, bu ayın Mart ayında Suudi Futbol Federasyonu'nda olağanüstü bir toplantı düzenlendi.

Suudi milli takımı, ara dönemde Mısır'a 4-0, ardından Sırbistan'a 2-1 yenilmişti. Bu sonuçlar, "Yeşiller"in teknik direktörü Fransız Hervé Renard'ı eleştirilerin odağına yerleştirdi ve görevden alınması yönünde talepler yükseldi.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Suudi Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal'ın bugün Perşembe günü, Suudi Milli Takımı Direktörü Saleh Al-Daoud ve Suudi Milli Takımları İdari Direktörü Muhammed Al-Hamid'in de katıldığı bir toplantı düzenlediğini bildirdi.

Gazete, bu toplantının, 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşmasına rağmen, Suudi Futbol Federasyonu tarafından bu sezonun başından bu yana düzenlenen ikinci toplantı olduğunu belirtti.

Ancak gazete, Renard'ın geleceği hakkında herhangi bir konuşma yapıldığına değinmedi; toplantıda sadece Suudi Milli Takımı'nın önümüzdeki dönemdeki teknik ve idari programındaki son gelişmeler gözden geçirildi.

Suudi Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası finallerine Amerika, Kanada ve Meksika'da katılmadan önce Renard'ı Suudi milli takımının teknik direktörlüğü görevinden almayı düşünmediğini birçok kez teyit etmişti.

"Yeşiller", Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor. Bu gruptan ilk iki takım doğrudan finallere yükselirken, 12 grubun üçüncüsü olan en iyi 8 takım da finallere katılmaya hak kazanacak.