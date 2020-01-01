Remi Walter: Yeni Malatyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter açıklamalarda bulundu.

, ligin 21. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş, yönetiminde sürdürdü.

Sarı-siyahlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız futbolcusu Remi Walter, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 'de futbol oynamanın ve Yeni Malatyaspor forması giymenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Geçen hafta karşılaşmasında forma giydiğini ancak sonucun kendisini memnun etmediğini aktaran Walter, şöyle devam etti:

"Önümüzde Ankaragücü maçı var. O maçla takım ruhunu yakalayacağız. Bir seri yakalayacağız ve devam edeceğiz. Fizik olarak şu an kendimi iyi hissediyorum. İlk maçımı oynadım ve bu beni olumlu yönde etkiledi. Önümüzdeki maçlarda hem kendi performansımı yakalama açısından hem de Yeni Malatyaspor'un ligdeki başarısı için elimden geleni yapacağım."

Daha fazla takım

Walter, takımdaki atmosferle ilgili, "Malatya'da çok mutluyum, takımın kalitesi iyi. Bu kaliteyi ortaya çıkaracağız, bir seri yakalayacağız. Şu an aklımda cuma günü oynayacağımız maç var" değerlendirmesini yaptı.