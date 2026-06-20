Remco Balk, pek çok Hollandalı futbolcunun hayalini kurduğu bir transfer gerçekleştiriyor

Voetbal International’ın haberine göre, Jort van der Sande’nin (30) ardından Remco Balk (25) da Bali United’da forma giyecek. Teknik direktör Johnny Jansen, kısa bir süre içinde SC Cambuur’dan iki forvet oyuncusunu kadrosuna kattı.

Balk’ın Leeuwarden’daki sözleşmesi sona eriyor; bu sayede Bali United, son derece hızlı kanat oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek.

Hafta sonu sonrasında Balk, son formaliteleri tamamlamak üzere Endonezya'ya uçacak. Kariyerinde zor günler geçiren bir Hollandalı futbolcu için bu, tam anlamıyla rüya gibi bir transfer.

Bali United'ın kadrosunda Mike Hauptemeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, Thijmen Goppel ve Jens Raven gibi bir dizi başka Hollandalı oyuncu da bulunuyor.

Balk, geçtiğimiz sezon Cambuur’da önemli bir oyuncuydu, ancak Eredivisie’de oynamak yerine yurtdışına transfer olmayı tercih etti.

Balk, Cambuur formasıyla toplamda 149 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 34 gol attı ve 19 asist yaptı.