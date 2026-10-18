Bundesliga'nın zirve mücadelesinde Bayer Leverkusen deplasmanında 2-1 (ilk yarı 1-1) kaybeden Freiburg ekibi, bu sezon ilk kez tökezledi ve yalnızca bir maç haftasının ardından liderliği yeniden bırakmak zorunda kaldı.

Freiburg'un golünü, Jürgen Klopp'un DFB için keşfettiği Derry Scherhant (14.) attı. Freiburg, gelecek pazar günü RB Leipzig'i 6-1 yenen Münih ekibini zirve mücadelesinde ağırlayacak. Ibrahim Maza (19.) ve Patrik Schick (76.) golleriyle maçı çevirerek Leverkusen'e üst üste beşinci resmî maç galibiyetini getirdi. Leverkusen böylece zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırdı.

Sezonun ilk beş Bundesliga maçının her birinde gol atan Schick, altıncı maçta da ağları havalandırarak Bayer Leverkusen tarihinde bunu başaran ilk forvet oldu ve Stefan Kießling ile Dimitar Berbatov'u geride bıraktı.





SC Freiburg taraftarları neden protesto etti?

SC Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, FK Jablonec karşısında alınan 3-2'lik Konferans Ligi galibiyetinin ardından rotasyondan vazgeçerek ilk 11'de sekiz farklı futbolcuya yer verdi. Bunlar arasında millî takım oyuncuları Scherhant, Philipp Treu ve Yannik Engelhardt da vardı. Millî takım teknik direktörü Klopp da tribünden onları dikkatle izledi.

Ancak önce Freiburg taraftarlarının sahaya tenis topları atması nedeniyle oyun beş dakika durdu. Taraftarlar bu eylemle BayArena'da deplasman taraftarlarına uygulanan kısıtlamaları protesto etti. Oyun, ancak taraftarlarla Schuster arasında uzun süren bir görüşmenin ardından yeniden başlayabildi.

Klopp'un şaşırması için fazla beklemesi gerekmedi. Treu'nun sağ kanadından gelişen kusursuz atağı Scherhant, yakın mesafeden rahatça tamamlayarak takımını öne geçirdi. Bayer'in yanıtı gecikmedi: Schick'in topuk pasıyla pozisyona giren Maza, topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi.

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Millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp, Maza'nın müthiş asistini izledi

Bunun dışında savunmalar rakiplerine fazla fırsat tanımadı. Hafta içinde yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek iki takım da birbirine denk bir oyun sergiledi. Freiburg oyunun kontrolünü ele almaya çalışırken Leverkusen zaman zaman etkili kontrataklar geliştirdi. Ancak en tehlikeli atakta Afonso Moreira, fazla bireysel davranınca topu kaybetti. Bu pozisyonun öncesinde Freiburg'dan Jan-Niklas Beste'nin ciddi sonuçlar doğuran hatalı pası vardı (45.).

İkinci yarıda Freiburg savunmada çok daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Leverkusen adına ilk tehlikeli şutu Facundo Medina (50.) çekerken baskı neredeyse her dakika arttı. Scherhant'ın yer aldığı Freiburg hücumunda pek bir şey üretilemezken ev sahibi ekibin en net fırsatını Schick kaçırdı (59.).

Avrupa kupası haftasının ardından son bölümde iki takım da dinamizm ve fikir üretmekte zorlanmasına rağmen Klopp'un tribünde yüzü gülüyordu. Ardından Schick, Maza'nın müthiş hazırladığı pozisyonda golü bularak altıncı lig maçında da ağları havalandırdı. İyi bir maç çıkaran Maza, üçüncü gol fırsatını değerlendiremedi (84.).



