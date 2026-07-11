İngiltere milli takımı bu geceki maçında iki tarihi rekora imza atıyor; Harry Kane ve Jordan Pickford, “Üç Aslanlar”ın tarihine adlarını yazmaya devam ediyor.

İngiltere milli takımı, çeyrek finalde Norveç ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da, Arjantin ile İsviçre arasında oynanacak bir sonraki maçın galibinin beklediği yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Opta'nın bildirdiğine göre, kaptan Harry Kane bu gece İngiltere milli takım formasıyla 120. uluslararası maçına çıkacak ve "Üç Aslanlar"da en çok maça çıkan oyuncu olarak Wayne Rooney'nin rekoruna eşitlenecek.

İngiltere milli takımında en çok forma giyen oyuncular listesinde, 125 uluslararası maça çıkan kaleci Peter Shilton dışında, Kane ve Rooney'den önde olan başka bir isim kalmadı.

Öte yandan, kaleci Jordan Pickford da tarihi bir başarıya imza attı; Dünya Kupası'ndaki 18. maçına çıkarak, turnuva tarihinin en çok maça çıkan İngiliz futbolcu oldu.

İngiltere milli takımı, ev sahibi Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükselirken, Norveç ise son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.

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