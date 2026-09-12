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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Rekorlar gecesi: Al Hilal, Al Taawoun karşısında tarih yazdı

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

Lider olayı yaratıyor

Hilal, Al-Taawoun karşılaşmalarının tarihine yeni bir sayfa ekledi. Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta müsabakalarında iki takımı karşı karşıya getiren maçta 6-0'lık ezici bir galibiyet alan lider, ardında dikkat çekici bir dizi rakam bıraktı.

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Futbol istatistiklerinde uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, Hilal profesyonel ligde tek bir maçta Al-Taawoun kalesine ilk kez 6 gol kaydetti; bu rakam takımın karşılaşma boyunca sergilediği hücum üstünlüğünün boyutunu yansıtıyor.

İlginçlik altılıkla sınırlı kalmadı; Opta, Hilal'in bu maçta, Al-Taawoun karşısındaki son 3 müsabakada topladığı gollerin tamamından daha fazla gol attığını ortaya koydu. Böylece yedinci hafta gecesi, iki takımın karşılaşmaları tarihinde en heyecanlı hücum maçlarından biri haline geldi.

En dikkat çekici rakam, gollerin kaydediliş hızından geldi. "Opta", profesyonel ligde bir takımın maçın ilk 55 dakikasında 5'ten fazla gol attığı son 7 durumun 6'sının Hilal'e ait olduğunu açıkladı.

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Al-Taawoun karşılaşması bu olağanüstü serinin en son halkasıydı; Hilal, rakip kalesi önünde uygun alanları ve fırsatları bulduğunda maçları erken bitirme yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Dikkat çekici olan, son 7 durum içindeki tek istisnanın Hilal'e ait olmaması; bu istisna, Mayıs 2025'te Nassr'ın Al-Akhdoud karşısında elde ettiği sonuçtan geldi. Bu da liderin profesyonel ligde bu tür hücum patlamalarını ne sıklıkla tekrarladığını daha da öne çıkarıyor.

Böylece Hilal'in Al-Taawoun karşısındaki altılığı, yedinci haftadaki büyük bir galibiyetten ibaret olmadı; beraberinde, takımın karşılaşmaya sert bir hücum zihniyetiyle girdiğini ve maçı birkaç dakika içinde Al-Taawoun ile karşılaşmalarındaki en büyük sonuçlardan birine dönüştürdüğünü kanıtlayan tarihi rakamlar getirdi.

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