Rekor transfer mi? Manchester City, İngiltere milli takımının yıldız oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen duyurdu

Manchester City kulübü, bugün Perşembe günü, şu anda Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda yer alan İngiltere milli takım oyuncusunu kadrosuna katarak önemli bir transferi tamamladığını duyurdu.

İngiltere, dün Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1'lik skorla çok zorlu bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Manchester City, yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: “Manchester City ve Nottingham Forest kulüpleri, oyuncu Elliot Anderson’ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “23 yaşındaki Anderson, şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor ve Kansas’ta sağlık kontrolünden başarıyla geçti. Transferin resmi işlemleri, İngiltere’ye döndükten sonra tamamlanacak.”

Son olarak şunları ekledi: “Bu arada, Manchester City’deki herkes, Elliot’a ve İngiltere milli takımına Dünya Kupası’ndaki yolculuklarında başarılar diliyor ve onu uygun zamanda Manchester’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Kulüp, sözleşme süresini veya transfer bedelini açıklamadı, ancak önceki haberlerde anlaşmanın 130 milyon sterlin karşılığında imzalandığı belirtilmişti.

BBC, birkaç gün önce Anderson’ın Manchester City’ye transferinin İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olacağını bildirmişti.

Haberde şöyle denildi: “Anderson’ın transfer bedeli, geçen yaz forvet Alexander Isak’ın Newcastle’dan Liverpool’a 125 milyon sterlin karşılığında transferiyle kırılan İngiltere’deki önceki rekoru aşacak.”