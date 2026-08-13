Rekor satış! Bundesliga'ya yükselen takım için milyonlarca euroluk para yağmuru

Almanya Bundesliga ekibinin perşembe günü resmen açıkladığı üzere, 22 yaşındaki oyuncu son İskoçya şampiyonu Celtic Glasgow'a transfer oldu.

"Onu aslında çok isterdik elimizde tutmayı", dedi Paderborn Sportif Genel Müdürü Sebastian Lange. "Ayrılma isteğini dile getirdiğinde, sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az süre kalmış olması nedeniyle bu isteğinin önünü kesmek istemedik; tabii bunun bir şartı da SCP'mizin bundan fayda sağlamasıydı."

Sky daha önce de anlaşmanın an meselesi olduğunu bildirmişti. Baur'un Premiership ekibiyle 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Mika Baur, SC Paderborn tarihinin rekor satışına imza atacak

Lange, "çok iyi bir ekonomik çözüm" ifadesini kullanırken, Bundesliga ekibinin bunu "transfer döneminin sonuna kadar kadromuzu daha da güçlendirmek için" değerlendireceğini söyledi.

Gelen bilgilere göre Paderborn, 8 milyon euro bonservis bedeliyle de sevinebilir ki bu da yeni bir satış rekoru anlamına gelecek. Daha önce bu rekor Aaron Zehnter'e aitti; 21 yaşındaki oyuncu bir yıl önce 4,5 milyon euro karşılığında VfL Wolfsburg'a katılmıştı.