Rekor rakamlarla… Bono, Dünya Kupası’nın gökyüzünde parıldıyor

Faslı kaleci Yassine Bono, Dünya Kupası çeyrek finalinde iki takımın karşılaştığı maçta Fransa milli takımının kazandığı penaltıyı kurtarmayı başardı.

Hakem, 28. dakikada Fransa lehine bir penaltı kararı verdi ve Kylian Mbappé penaltıyı kullanmak için topun başına geçti, ancak Bono bu penaltıyı ustaca kurtardı.

İstatistik ağı "Opta", Bono'nun Dünya Kupası'nda karşılaştığı 9 penaltıdan (penaltı atışları dahil) sadece 2 gol yediğini, 4 penaltıyı kurtardığını ve 3 penaltının ise kaleyi ıskaladığını belirtti.

Opta, “Bono, Dünya Kupası’nda dört penaltıyı kurtararak, penaltı atışları da dahil olmak üzere 1966’dan bu yana turnuva tarihinde en fazla penaltı kurtaran kaleci rekoruna ulaştı” diye ekledi.

"Squadra" ağı ise Yassine Bono’nun, Fas’ın Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında oyun akışı sırasında (penaltı atışları hariç) penaltı vuruşunu kurtaran ilk Faslı kaleci olduğunu belirtti.

Ağ, “Dünya Kupası tarihinde (penaltı atışları dahil) 4 kurtarışa sahip Bono’dan daha fazla penaltı kurtaran başka bir kaleci yoktur” diye ekledi.