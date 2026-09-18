İngiltere Milli Takımı kaptanı, Bayern'in Bundesliga maçında 39. dakikada penaltıdan attığı golle skoru bir süreliğine 2-0'a getirdi. Kane için bu gol, Alman birinci ligindeki 100. gol oldu. Kane'den daha hızlı bu sayıya ulaşan olmadı.

33 yaşındaki oyuncu, gol sayısını üç haneli rakama çıkarmak için sadece 98 maça ihtiyaç duydu. Bu alandaki rekor daha önce, 25 Eylül 1977'de Bundesliga'da 100 gol barajını aşmadan önce 129 karşılaşmaya ihtiyaç duyan eski Kölnlü Dieter Müller'e aitti.

Kane, golüne kadar Berlin ekibiyle oynanan mücadelede pek fazla varlık gösteremedi ve ceza sahasında etkisiz kaldı. Penaltısını dokuzuncu topla buluşmasında kaleci Frederik Rönnow'un uzanamayacağı şekilde sert bir vuruşla sol üst köşeye gönderdi. Bu, son üç sezonun gol kralı için dördüncü haftadaki ikinci sezon golü oldu.

Kane, 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan transferinden bu yana Bayern formasıyla toplam 154 maçta 152 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu böylece şimdiden kulüp tarihinin gol krallığı sıralamasında yedinci basamakta yer alıyor.

Penaltıdan önce Union'un sol beki Tom Rothe'nin Bayern sağ kanat oyuncusu Michael Olise'ye yaptığı faul vardı. İkili çok sayıda ikili mücadeleye girdi. Söz konusu pozisyonda eski Dortmundlu, kısa bir çalımdan sonra Olise'nin ayağına bastı ve hakem Benjamin Brand de doğal olarak penaltı noktasını gösterdi.

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Kane'in yanı sıra Allianz Arena'da ilk yarıda çaresiz kalan konuk ekip karşısında Jamal Musiala (18.) ve Olise (43.) de fileleri havalandırdı. İki oyuncu da şık goller attı. Ancak Kane'in gol iştahı dinmemişti ve kısa süre sonra yeniden başlayan oyunda Olise'nin yumuşacık ortasını yakın mesafeden kafayla ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı (54.).

Oyuna sonradan giren Ismael Saibari (70.) ve yeniden sahneye çıkan Olise, attığı iki golle (73., 76.) skoru 7-0'a taşıdı.