İngiltere Milli Takımı kaptanı, FCB'nin Bundesliga maçında 39. dakikada penaltıdan attığı golle skoru o an için 2-0'a getirdi. Kane için bu, Alman 1. Ligi'ndeki 100. goldü. Bu sayıya Kane'den daha hızlı ulaşan olmadı.

33 yaşındaki oyuncu, gol sayısını üç haneli rakama çıkarmak için yalnızca 98 maça ihtiyaç duydu. Bu alandaki rekor daha önce, Bundesliga'da 25 Eylül 1977'de 100 gol barajını aşmadan önce 129 karşılaşmaya ihtiyaç duyan eski Kölnlü Dieter Müller'e aitti.

Kane, golüne kadar Berlin ekibiyle oynanan maçta neredeyse hiç varlık gösterememiş ve ceza sahasında etkisiz kalmıştı. Penaltısını dokuzuncu top temasında güçlü bir vuruşla ve kaleci Frederik Rönnow'un müdahale şansı olmadan sol üst köşeye gönderdi. Bu, son üç sezonun gol kralı için dördüncü haftadaki ikinci sezon golü oldu.

Kane, 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan transfer olduğundan bu yana Bayern formasıyla çıktığı 154 maçta toplam 152 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, böylece rekortmen kulübün tüm zamanların golcüleri listesinde şimdiden yedinci sıraya yerleşti.

Penaltıdan önce Union'un sol beki Tom Rothe'nin Bayern'in sağ kanat oyuncusu Michael Olise'ye yaptığı faul vardı. İkili çok sayıda ikili mücadeleye girdi. Söz konusu pozisyonda eski Dortmundlu, kısa bir çalımdan sonra Olise'nin ayağına bastı ve hakem Benjamin Brand de doğal olarak penaltı noktasını gösterdi.

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Kane'nin yanı sıra Allianz Arena'da yetersiz kalan konuklar karşısında ilk yarıda Jamal Musiala (18.) ve Olise (43.) de fileleri havalandırdı. İkisi de birbirinden güzel goller attı. Kane'nin gol iştahı ise dinmemişti ve yeniden başlayan oyundan kısa süre sonra Olise'nin yumuşacık ortasını yakın mesafeden kafayla ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı (54.).

Oyuna sonradan giren Ismael Saibari (70.) ile bir kez daha Olise (73., 76.) skoru 7-0'a taşıdı.