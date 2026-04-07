Rekor mücadelesi... Yamal, Atlético maçında Haaland'ın tahtını tehdit ediyor

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, yarın Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid ile karşılaşacakları maçta, Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland'ın elinde bulunan rekoru kırmayı hedefliyor.

İspanyol milli oyuncu, bu turnuvada büyük bir motivasyona sahip, özellikle de Barça'nın hesaplaşması olan bir rakiple karşılaşacağı için.

Yamal, bu sezonki turnuvada oynadığı 8 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Yamal, Atlético karşısında gol atmayı veya asist yapmayı başarırsa, 18 yaş 269 gün ile tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en az 10 gole katkıda bulunan tarihin en genç oyuncusu olacak.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Yamal bu şekilde 2019-2020 sezonunda 19 yaş 212 günken 10 gol ve 1 asist kaydeden Erling Haaland'ın rekorunu geçecek.

Barça'nın kanat oyuncusu bu sezon turnuvada iki maçta forma giyemedi: İlki, ilk turda Newcastle karşısında sakatlığı nedeniyle, ikincisi ise Slavia Prag karşısında aldığı ceza nedeniyle. Ayrıca



