Barcelona, Mestalla Stadı'nda bir kez daha muhteşem bir futbol sergiledi ve dün Pazar günü Valencia'yı 5-0 mağlup ederek İspanya La Liga'nın liderliğine tek başına yerleşti.

Hansi Flick'in takımı ilk dört maçta 17 gol atarak kulüp tarihindeki en iyi gol başlangıçlarından birini gerçekleştirdi ve şu anda Avrupa'nın beş büyük liginde en yüksek gol sayısına ulaştı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona, yalnızca 1949-1950 (19 gol) ve 1950-1951 (21 gol) sezonlarında bu sezondan daha fazla gol atmıştı; bu istatistik Barcelona'nın bu sezonun başındaki muhteşem gol etkinliğini yansıtıyor.

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İlk sezonda (1949-1950), teknik direktör Enrique Fernández Viola yönetiminde takım, Les Corts Stadı'nda Nàstic de Tarragona'yı (10-1) ve Sevilla'yı (7-0) ezip geçti; ancak Real Madrid (6-1) ve Athletic Bilbao (3-1) karşısında ağır yenilgiler aldı.

Ertesi yıl, Ferdinand Daučík'in görevi devralmasıyla Barcelona kendi sahasında Real Sociedad'a (8-2) ve Real Madrid'e karşı oynanan tekrar maçında (7-1) ezici galibiyetler elde etti; buna rağmen deplasmanda Atlético Madrid (6-4) ve Real Murcia (3-2) karşısında iki yenilgi yaşadı.

İlginç olan şu ki, bu muhteşem başlangıca rağmen Barcelona iki lig kupasının hiçbirini kazanamadı; her ikisi de Atlético Madrid'e gitti.

1957-1958 sezonunda Domingo Balmanya yönetiminde ve Pep Guardiola'nın son sezonu olan 2011-2012 sezonunda Barcelona, La Liga'daki ilk dört maçta 17 gol attı. Buna rağmen takım her iki sezonda da şampiyonluğu kazanamadı; kupa Real Madrid'in oldu.

Bu yenilmez başlangıcın ardından Flick yönetimindeki Barcelona, üst üste üçüncü lig şampiyonluğuna giden yolda gol rekorlarını kırmaya devam etme mücadelesiyle karşı karşıya.

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