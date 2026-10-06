Harry Kane, İngiltere Milli Takımı’ndaki rekor maçını taçlandırdı. Nations League’de Çekya karşısında alınan 3-0’lık (2-0) galibiyette Bayern Münih’in yıldız golcüsü, 125. milli maçına çıkarak kaleci Peter Shilton’a ait eski rekora ortak olmakla kalmadı, attığı iki golle (40./57.) ve zorladığı bir kendi kalesine golle (27.) Three Lions’ı tek başına fazlasıyla hak edilmiş bir zafere taşıdı.

Kane, Hırvatistan’daki yedi gollü şovdan (7-0) üç gün sonra Londra’daki Wembley Stadı’nda 78 bin seyirci önünde milli takım kariyerindeki 90. ve 91. gollerini attı; zaten uzun süredir rekor golcü konumunda. Kaptan, 2-0’da güzel bir organizasyonun ardından sadece ayağını uzattı, 3-0’ı ise kafayla kaydetti.

Daha önce 33 yaşındaki oyuncu, Vladimir Coufal’ı bir kendi kalesine gole zorlamıştı; Hoffenheimlı oyuncu, Kane’in yerden değil yarı yükseklikte gelen ortasını herhangi bir baskı olmadan çizginin ötesine gönderdi. Maçın kahramanı, 82. dakikada ayakta alkışlar eşliğinde oyundan alındı. Daily Mail, “bu ülkenin yetiştirdiği en büyük santrforlardan biri” için “tarihi bir akşam” ifadelerini kullandı.

İngilizler, Teammanager Thomas Tuchel yönetiminde Nations League açılışında İspanya’ya karşı alınan 2-3’lük dar yenilginin ardından üst üste üçüncü kez gol yemeden kazandı. Kasım ayında çeyrek final mücadelesi kapsamında gruptaki son iki maç oynanacak: Hırvatistan’a karşı (12 Kasım) ve muhtemelen grup liderliği için İspanya deplasmanında (15 Kasım).

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Seri sürüyor: İspanya, geriye düştüğü maçta Hırvatistan’ı yendi

Dünya şampiyonu İspanya, dünya rekoru serisini geliştirdi. Üç gün önce İngiltere karşısında 0-7 ile tarihinin en ağır yenilgisini alan savunma gücü yüksek Hırvatlara karşı Luis de la Fuente’nin ekibi, Nations League’in dördüncü maç gününde iki gol atan Mikel Merino’nun (61./88.) sayesinde 2-1 (0-1) kazandı ve yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.

Galibiyet golü, önce Hırvatları öne geçiren Ivan Perisic’in (17.) sarı-kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından geldi (81.). Kısa süre önce eski Bundesliga oyuncusu, zaman zaman dikkatsiz oynayan İspanyollara karşı ikinci golü de atmaya çok yaklaşmış, ancak net fırsatta İspanyol kaleci Unai Simon’u geçememişti (77.).

Perisic, Bayern Münihli Josip Stanisic’in ilk büyük fırsatının (13.) ardından kafayla takımını öne geçirdi. İspanyol kaleci Unai Simon, Freiburglu Igor Matanovic’in şutunu kontrol edememişti. Kısa süre sonra Matanovic, Simón’un kötü pasının ardından 2-0 fırsatını değerlendiremedi (23.).

İspanyollar ilk kez ancak devre arasından hemen önce tehlikeli oldu, ancak Lamine Yamal, Pedri’nin müthiş pasında sadece yan ağları buldu. İkinci yarının başlamasının ardından dünya şampiyonu baskıyı artırdı, Stanisic’in başarısız kafa uzaklaştırmasının ardından Merino, Dani Olmo’nun pasında skoru buldu. Perisic’in oyundan atılmasının ardından süper joker, attığı harika golle maçı çevirdi.







