Harry Kane, İngiltere Milli Takımı formasıyla çıktığı rekor maçını taçlandırdı. Uluslar Ligi'nde Çekya karşısında alınan 3-0'lık (2-0) galibiyette Bayern Münih'in yıldız golcüsü, 125. milli maçında yalnızca kaleci Peter Shilton'a ait çok eski rekoru egale etmekle kalmadı, attığı iki golle (40./57.) ve zorladığı bir own golle (27.) Three Lions'ı tek başına fazlasıyla hak edilmiş bir zafere taşıdı.

Hırvatistan'daki yedi gollü şölenin (7-0) üzerinden üç gün geçtikten sonra Kane, Londra'daki Wembley Stadı'nda 78 bin seyirci önünde milli takım kariyerindeki 90. ve 91. gollerini attı, zaten uzun süredir rekor golcü konumunda. Kaptan, 2-0'daki güzel atak sonrasında sadece ayağını uzattı, 3-0'ı ise kafa vuruşuyla kaydetti.

Daha önce 33 yaşındaki oyuncu Vladimir Coufal'ı kendi kalesine gol atmaya zorlamıştı; Hoffenheimlı oyuncu, Kane'in yerden olmayan ortasını baskı olmadan çizginin üzerinden ağlara gönderdi. Maçın kahramanı, 82. dakikada ayakta alkışlar eşliğinde oyundan alındı. Daily Mail, "bu ülkenin yetiştirdiği en büyük forvetlerden biri" için "tarihi bir akşam" ifadelerini kullandı.

Uluslar Ligi açılışındaki İspanya'ya karşı alınan 2-3'lük dar yenilginin ardından Thomas Tuchel'in takımındaki İngilizler, üst üste üçüncü gol yemeden kazanma sevincini yaşadı. Kasım ayında çeyrek final mücadelesinde son iki grup maçı oynanacak; Hırvatistan'a karşı (12 Kasım) ve muhtemelen grup liderliği için İspanya deplasmanında (15 Kasım).

Getty Images

Seri sürüyor: İspanya, geri düştüğü maçta Hırvatistan'ı yendi

Dünya şampiyonu İspanya, dünya rekoru niteliğindeki serisini uzattı. Üç gün önce İngiltere karşısında 0-7 ile tarihinin en ağır yenilgisini yaşayan ve savunmada güçlü duran Hırvatlar karşısında Luis de la Fuente'nin ekibi, Uluslar Ligi'nin dördüncü maç gününde çift gol atan Mikel Merino (61./88.) sayesinde 2-1 (0-1) kazandı ve yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.

Galibiyet golü, önce Hırvatları öne geçiren Ivan Perisic'in (17.) ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin ardından geldi (81.). Kısa süre önce eski Bundesliga oyuncusu, zaman zaman dikkatsiz oynayan İspanyollar karşısında ikinci golü de atmaya çok yaklaşmış, ancak net fırsatta İspanyol kaleci Unai Simon'ı geçememişti (77.).

Perisic, Bayern Münihli Josip Stanisic'in ilk büyük fırsatının ardından (13.) kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. İspanyol kaleci Unai Simon, Freiburglu Igor Matanovic'in şutunu kontrol edememişti. Kısa süre sonra Matanovic, Simón'un kötü pasında 2-0 fırsatını değerlendiremedi (23.).

İspanyollar ilk kez ancak devre arasından hemen önce tehlikeli olabildi, ancak Lamine Yamal, Pedri'nin harika pasında sadece yan ağları buldu. İkinci yarının başlamasının ardından dünya şampiyonu baskıyı artırdı, Stanisic'in başarısız kafa uzaklaştırmasının ardından Merino, Dani Olmo'nun asistinde fileleri buldu. Perisic'in oyundan atılmasının ardından süper yedek, attığı harika golle maçı çevirdi.







